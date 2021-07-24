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Свадьбу в исправительной колонии сыграли под Тулой
Общество
Свадьбу в исправительной колонии сыграли под Тулой
Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области  / 

Тула, 24 июля. Созданию новой ячейки общества поспособствовали сотрудники службы исполнения наказаний в Тульской области. В стенах исправительной колонии состоялась церемония бракосочетания.

Отбывающий уголовное наказание жених Андрей долгое время общался со своей избранницей Людмилой. Важному шагу в жизни предшествовали переписка и краткосрочные свидания. Узами брака молодоженов обвенчала представительница отдела ЗАГС в рамках выездной церемонии.

«Сотрудники колонии всегда идут навстречу осужденным в желании создать семью и вступить в законный брак. Это способствует укреплению социальных связей осужденных с их родными и близкими, оказывает положительное влияние на осужденных. Они стремятся к соблюдению режима отбывания наказаний. Ведь дома их ждут родные в надежде поскорее воссоединить семью», — рассказала ФАН начальник пресс-службы УФСИН России по Тульской области Маргарита Римар.

Место проведения торжественной церемонии не позволяет пригласить на свадьбу родных и друзей. Но молодожены признались, что важнее для них сам факт появления их семьи.

Ранее ФАН сообщал о тульском осужденном, ставшем лауреатом музыкального конкурса. Песня под названием «Прости» получила высокую оценку жюри.

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