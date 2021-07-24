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Анастасия Макеева довела до слез поклонников видео с домашними посиделками с мужем
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева довела до слез поклонников видео с домашними посиделками с мужем
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 24 июля. Актриса Анастасия Макеева показала нежное видео со своим супругом Романом Мальковым. Поклонники артистки были тронуты до глубины души домашними посиделками пары.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram кадры с домашнего концерта. Макеева сидит рядом с мужем и исполняет песню, которая стала признанием в любви Малькову.

«Так проходят наши вечера. Любите и будьте любимы. Ты самое дорогое в моей жизни», — написала 39-летняя артистка.

Видео Макеевой с супругом довело до слез поклонников. Интернет-пользователи оставили в комментариях под постом теплые слова и признались, что расплакались от увиденного.

«Я аж разревелась в конце, ребята. Утро, а я в слезах. Как же искренно. Дважды пересмотрела»;

«Класс! Вот, что значит не стыдно петь вживую»;

«Замечательная, красивая песня! Красивый голос, все исходит от души! Анастасия, молодец!» — пишут подписчики.

Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова весной этого года. Радостное событие было омрачено скандалом, связанным с бывшей женой нового избранника актрисы. Экс-жена Малькова и Макеева подрались в студии телевизионной программы.

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соцсети макеева мальков
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