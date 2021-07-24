Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 15:47
15:46
Весь мир
Владельца ресторана в Иллинойсе оштрафовали за патриотизм
15:46
Экономика
Украина считает предложения России о сохранении транзита дискриминационными
15:37
Общество
Жители Твери спасли забравшуюся на дерево кошку
15:36
Происшествия
Транспортная прокуратура помогла предприятию в споре с таможней на Урале
15:34
Общество
Привитая сотрудница металлургического комбината в Приморье выиграла квартиру
15:33
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства полицейского в Ставрополе
15:33
Общество
Врач озвучила правила питания для мужчин старше 40 лет
15:31
Весь мир
Тунис продлил введенный в 2015 году режим ЧП еще на шесть месяцев
15:31
Спорт
Канчельскис обозначил главный козырь Карпина перед Черчесовым
15:31
Армия
ВМС Франции провели успешное испытание лазерной системы HELMA-P против БПЛА
Все новости

Экономист объяснил, как индекс инфляции влияет на стоимость жилья
Экономика
Экономист объяснил, как индекс инфляции влияет на стоимость жилья
ФБА «Экономика сегодня» .  / 

Цены на жилье в России необходимо учитывать при оценке параметров инфляции, это помогло бы смягчить изменения денежной политики в отношении стоимости недвижимости. Таким мнением с ФАН поделился Александр Родионов, доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук.

Специалист рассказал, что Центральный банк России может рассмотреть вопрос включения цен на недвижимость и аренду в методологию Росстата по расчету инфляции в РФ.

«Стоит учитывать оценку параметров инфляции цен на жилье, это даст более точный процент для определения инфляции в целом, так как объемы сделок по недвижимости являются крайне высокими. Причем процент инфляции в России нужно сопоставить с такими важными показателями, как рост инфляции на строительные материалы, транспортные расходы, продукты питания и так далее», — объяснил экономист.

Экономист объяснил, как влияет индекс инфляции на стоимость жилья
Невские Новости  / Степан Яцко

По данным за последние три года, стоимость недвижимости в Санкт-Петербурге выросла на 60%, отметил Александр Родионов. При этом инфляция за этот период, по данным Росстата, значительно меньше, обратил внимание эксперт, поэтому очень важно впредь учитывать оба этих параметра.

«Осуществить учет оценки инфляции на рынке жилой недвижимости в России — крайне важная задача, необходимо решить ее в кратчайшие сроки. Но оказать влияние данный индекс на стоимость жилья в стране или аренды вряд ли сможет», — констатировал собеседник ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что инфляционные ожидания Банка России изменились в сторону повышения. Представители регулятора считают, что уровень обесценивания денег к концу года может достичь 5,7-6,2%. Ранее в Центробанке говорили об инфляции в 4,7-5,2%.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Экономист объяснил, как индекс инфляции влияет на стоимость жилья
экономика инфляция недвижимость цены на жилье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru