Экономист объяснил, как индекс инфляции влияет на стоимость жилья

Цены на жилье в России необходимо учитывать при оценке параметров инфляции, это помогло бы смягчить изменения денежной политики в отношении стоимости недвижимости. Таким мнением с ФАН поделился Александр Родионов, доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук.

Специалист рассказал, что Центральный банк России может рассмотреть вопрос включения цен на недвижимость и аренду в методологию Росстата по расчету инфляции в РФ.

«Стоит учитывать оценку параметров инфляции цен на жилье, это даст более точный процент для определения инфляции в целом, так как объемы сделок по недвижимости являются крайне высокими. Причем процент инфляции в России нужно сопоставить с такими важными показателями, как рост инфляции на строительные материалы, транспортные расходы, продукты питания и так далее», — объяснил экономист.

Невские Новости / Степан Яцко

По данным за последние три года, стоимость недвижимости в Санкт-Петербурге выросла на 60%, отметил Александр Родионов. При этом инфляция за этот период, по данным Росстата, значительно меньше, обратил внимание эксперт, поэтому очень важно впредь учитывать оба этих параметра.

«Осуществить учет оценки инфляции на рынке жилой недвижимости в России — крайне важная задача, необходимо решить ее в кратчайшие сроки. Но оказать влияние данный индекс на стоимость жилья в стране или аренды вряд ли сможет», — констатировал собеседник ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что инфляционные ожидания Банка России изменились в сторону повышения. Представители регулятора считают, что уровень обесценивания денег к концу года может достичь 5,7-6,2%. Ранее в Центробанке говорили об инфляции в 4,7-5,2%.