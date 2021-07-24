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Космонавт Скворцов назвал условие для успеха национальной орбитальной станции
Общество
Космонавт Скворцов назвал условие для успеха национальной орбитальной станции
ТАСС  /  Сергей Карпухин

Национальная орбитальная космическая станция сможет стать эффективным и перспективным проектом при условии, что у России не будет перерыва в профессиональной подготовке экипажа. Об этом ФАН заявил летчик-космонавт, Герой РФ Александр Скворцов в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

По словам космонавта, при оценке перспектив Российской орбитальной служебной станции (РОСС) важно понимать, как этот проект будет начинаться.

«Надо брать все позитивное, чтобы была преемственность, как это было со станцией «Мир» и МКС, — подчеркнул собеседник ФАН. — Нельзя, чтобы нарушалась традиция полетов в космос, опыт должен передаваться. Я думаю, одна из основных задач — чтобы российский сегмент МКС продолжал работать до тех пор, пока не взлетит наша национальная станция, чтобы у нас не было перерыва в профессиональной подготовке космонавтов».

Космонавт Скворцов назвал условие для успеха национальной орбитальной станции
twitter.com/Rogozin  / 

В дальнейшем нужно будет смотреть на те задачи, которые будут ставиться перед РОСС, продолжил Александр Скворцов.

«Я думаю, они будут огромными. Главное, правильно сформулировать их», — выразил мнение Герой России.

Александр Скворцов — 510-й космонавт мира и 105-й российский космонавт. В 2011 году он был удостоен звания Героя Российской Федерации. Он совершил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 12 часов 34 минуты, а совокупный налет превысил 545 суток.

Ранее советский и российский космонавт, Герой СССР Виктор Афанасьев заявил ФАН, что кратковременные полеты американских миллиардеров не могут в полном смысле слова считаться космическими.

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