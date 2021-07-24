Фехтовальщица Айзанат Муртазаева уступила в полуфинале китаянке Сунь

Токио, 24 июля. Главная сенсация фехтовального турнира на Олимпиаде в Токио: представительница России Айзанат Муртазаева уступила в полуфинальном поединке представительнице Китая Сунь.

Муртазаева попыталась начать полуфинальную встречу с более титулованной соперницей осторожно, однако по ходу встречи россиянка смогла перейти к агрессивным действиям. Айзанат была близка к тому, чтобы сотворить очередную сенсацию в своем исполнении и выйти в финал, но Сунь повезло чуть больше. Теперь Муртазаева имеет возможность завоевать бронзовые награды в общую медальную копилку сборной России.

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