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Фехтовальщица Айзанат Муртазаева уступила в полуфинале китаянке Сунь

  /   Обновлено: 24 июля 2021 12:43
Спорт
Фехтовальщица Айзанат Муртазаева уступила в полуфинале китаянке Сунь
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 24 июля. Главная сенсация фехтовального турнира на Олимпиаде в Токио: представительница России Айзанат Муртазаева уступила в полуфинальном поединке представительнице Китая Сунь.

Муртазаева попыталась начать полуфинальную встречу с более титулованной соперницей осторожно, однако по ходу встречи россиянка смогла перейти к агрессивным действиям. Айзанат была близка к тому, чтобы сотворить очередную сенсацию в своем исполнении и выйти в финал, но Сунь повезло чуть больше. Теперь Муртазаева имеет возможность завоевать бронзовые награды в общую медальную копилку сборной России.

Ранее прославленный советский хоккеист Вячеслав Фетисов оценил шансы на проведение Олимпиады-2036 в России. Бывший спортсмен подчеркнул, что РФ способна принять любое мероприятие хоть завтра.

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