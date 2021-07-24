Иосиф Пригожин поразил поклонников постройневшей фигурой в элегантном костюме

Москва, 24 июля. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заметно похудел, чем вызвал восторг у поклонников. Артист показал себя в элегантном костюме.

Знаменитый продюсер разместил на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует в классическом костюме. Этот наряд подчеркнул постройневшую фигуру 52-летнего продюсера.

«Тот самый редкий случай, когда я сам себе понравился», — подписал снимок супруг певицы Валерии.

Поклонники, увидев продюсера на новом фото, пришли в восторг. В комментариях под постом прозвучало множество комплиментов и теплых слов. Оценили преображение звездного менеджера продюсер Яна Рудковская, певицы Алсу и Слава.

«Ну красавец же мужчина»; «Гордость России»; «В отличной форме», — пишут поклонники музыкального продюсера.

Интересно, что не все с восхищением смотрели на постройневшего Пригожина. Некоторые предположили, что продюсер грамотно воспользовался фотошопом, и «укололи» его дерзкими комментариями.

«Уроки фотошопа у Рудковской брали или самоучка?»; «Иосиф, вы что похудели или это монтаж?» — спросили интернет-пользователи.

У музыкального продюсера активная жизнь. Помимо работы он занимается внучкой Селин, которая родилась в начале этого года. Звезда вместе с женой Валерией души не чает в ребенке и старается проводить с ней много времени.