Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 12:45
12:41
Спорт
Романцев верит в успех Карпина на посту главного тренера сборной России
12:38
Общество
Случаев заражения вирусом гриппа H5N6 в России не выявлено
12:38
Происшествия
Подростки в Тульской области разгромили сельское кладбище
12:37
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин поразил поклонников постройневшей фигурой в элегантном костюме
12:37
Спорт
Фехтовальщица Айзанат Муртазаева уступила в полуфинале китаянке Сунь
12:35
Происшествия
Жителей Забайкалья эвакуируют с затопленных территорий
12:34
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли добилась отстранения судьи по делу об опеке над детьми
12:33
Наука
Пять продуктов на завтрак помогут снизить уровень «плохого» холестерина
12:33
Армия
В России начались испытания новых парашютов для десантирования грузов
12:31
Происшествия
Появилась ориентировка на возможного убийцу замначальника отдела угрозыска в Ставрополе
Все новости

Жителей Забайкалья эвакуируют с затопленных территорий

  /   Обновлено: 24 июля 2021 12:39
Происшествия
Жителей Забайкалья эвакуируют с затопленных территорий
vk.com

Чита, 24 июля. Государственные инспекторы по маломерным судам ГУ МЧС России по Забайкальскому краю работают в населенных районах региона, пострадавшего от паводка.

Сотрудники МЧС организовывают лодочные переправы в отрезанных от большой земли населенных пунктах края, доставляют туда продукты и воду, а также оказывают адресную помощь.

В регионе подтоплены порядка десяти населенных пунктов, 263 жилых дома и 1096 приусадебных участков, повреждены 16 низководных мостов и один железнодорожный, а также разрушены три участка автодорог. В данный момент к ликвидации последствий паводка привлечены 222 человека, 37 единиц техники и 14 плавсредств, заявили в МЧС.

Напомним, что паводки в Забайкалье начались 22 июля. От половодья пострадали Шилкинский, Нерчинский и Чернышевский районы.

Один человек погиб в районе реки Мацесты, которая вышла из берегов. Смертельный инцидент произошел накануне в Сочи.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жителей Забайкалья эвакуируют с затопленных территорий
мчс забайкалье эвакуация паводок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru