Жителей Забайкалья эвакуируют с затопленных территорий

Чита, 24 июля. Государственные инспекторы по маломерным судам ГУ МЧС России по Забайкальскому краю работают в населенных районах региона, пострадавшего от паводка.

Сотрудники МЧС организовывают лодочные переправы в отрезанных от большой земли населенных пунктах края, доставляют туда продукты и воду, а также оказывают адресную помощь.

В регионе подтоплены порядка десяти населенных пунктов, 263 жилых дома и 1096 приусадебных участков, повреждены 16 низководных мостов и один железнодорожный, а также разрушены три участка автодорог. В данный момент к ликвидации последствий паводка привлечены 222 человека, 37 единиц техники и 14 плавсредств, заявили в МЧС.

Напомним, что паводки в Забайкалье начались 22 июля. От половодья пострадали Шилкинский, Нерчинский и Чернышевский районы.

Один человек погиб в районе реки Мацесты, которая вышла из берегов. Смертельный инцидент произошел накануне в Сочи.