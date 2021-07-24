Анджелина Джоли добилась отстранения судьи по делу об опеке над детьми

Лос-Анджелес, 24 июля. Американская актриса Анджелина Джоли добилась отстранения судьи, который вел дело об опеке над ее совместными с Брэдом Питтом детьми. У звезды есть шансы изменить исход дела.

Специализирующийся на разводах знаменитостей адвокат Кристофер Мельчер сообщил о новом повороте в деле Джоли и Питта об опеке над детьми. У кинодивы, по его мнению, есть все шансы добиться единоличной опеки над наследниками.

«Дело теперь передано новому судье», написал Мельчер в Twitter.

Весной суд постановил о совместной опеке звезд над детьми. Решение суда имело предварительный характер. Звезде «Лары Крофт» не понравился такой исход, и она стала отстаивать свою позицию, что воспитывать детей должна только она.

Знаменитость обещала предоставить суду доказательства домашнего насилия со стороны бывшего супруга. Питт был в шоке от такого поворота. Его расстроило, что бывшая возлюбленная решила нагло обвинить его. Актер подчеркнул, что никогда не применял физического насилия по отношению к Джоли.

Актриса ради единоличной опеки над наследниками готова привлечь трех детей к судебному процессу, чтобы они свидетельствовали против отца. Это станет ударом для Питта.