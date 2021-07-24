Анатолий Вассерман оценил опасения минфина США по поводу дефолта в стране

Система государственного долга США уже не первое десятилетие работает по принципу финансовой пирамиды. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о том, что американский министр финансов направила письмо в Конгресс США, в котором предупредил об угрозе дефолта в случае, если потолок госдолга не будет увеличен.

«Система государственного долга Соединенных Государств Америки (Соединенных Штатов Америки. — Прим. ФАН) уже не первое десятилетие работает именно по принципу [финансовой] пирамиды. Там постоянно занимают все новые и новые деньги путем продажи обязательств федеральной сокровищницы. У нас соответствующие структуры — министерство финансов и казначейство. Там же все это вместе называется федеральная сокровищница», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман рассказал, по какому принципу уже долгие годы работает рынок этих ценных бумаг.

«Обязательства государственной сокровищницы продают и через какое-то время выкупают даже с некоторой прибылью для тех, кто их раньше купил. Однако фактически уже много лет деньги на выкуп поступают именно с продажи новых обязательств. Конечно, у государства есть и другие источники дохода, но их не хватает. В результате страна все глубже залезает в долги», — пояснил собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

В завершение он отметил, что вполне вероятно Правительство США прислушается к предостережению министра финансов.

«Скорее всего, разрешат [увеличить потолок госдолга]. Пока в мире фактически нет более надежных финансовых инструментов в сравнимых с этими обязательствами количествах. Более того, эти обязательства еще и обращаются на свободном рынке. Как правило, если кто-то хочет их продать, он найдет желающего их купить», — заключил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН раскрыл причины нынешней волны дефолтов в Китае. По его словам, кризис вызван тем, что большая часть экономики страны нацелена на мировой рынок.