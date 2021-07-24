Пять продуктов на завтрак помогут снизить уровень «плохого» холестерина

Москва, 24 июля. Правильное питание является залогом здоровья человека. Пять продуктов на завтрак могут благотворно сказаться на снижении уровня «плохого» холестерина в крови.

Утреннее меню следует дополнить кашей, овсяные хлопья которой богаты клетчаткой. Это вещество выводит холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) из организма. Блюдо станет еще полезнее, если добавить в него яблоко, грушу или другие фрукты. Эффективным продуктом в борьбе с холестерином служит миндаль, так как он содержит жиры, магний и витамины.

Одним из самых полезных вариантов для завтрака является авокадо. Употребление одного плода снижает уровень липофильного спирта у людей с лишним весом. Также рекомендуется выпивать на завтрак обогащенный стеролами апельсиновый сок. Дополнить меню можно смузи, приготовленным из обезжиренного йогурта, льда, ягод и сывороточного протеина с высоким показателем питательных веществ.

Поддержать холестерин в пределах нормы поможет вишня. Эта ягода полезней черешни из-за меньшего содержания сахара, отметила диетолог Светлана Фус.