Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 12:45
12:41
Спорт
Романцев верит в успех Карпина на посту главного тренера сборной России
12:38
Общество
Случаев заражения вирусом гриппа H5N6 в России не выявлено
12:38
Происшествия
Подростки в Тульской области разгромили сельское кладбище
12:37
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин поразил поклонников постройневшей фигурой в элегантном костюме
12:37
Спорт
Фехтовальщица Айзанат Муртазаева уступила в полуфинале китаянке Сунь
12:35
Происшествия
Жителей Забайкалья эвакуируют с затопленных территорий
12:34
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли добилась отстранения судьи по делу об опеке над детьми
12:33
Наука
Пять продуктов на завтрак помогут снизить уровень «плохого» холестерина
12:33
Армия
В России начались испытания новых парашютов для десантирования грузов
12:31
Происшествия
Появилась ориентировка на возможного убийцу замначальника отдела угрозыска в Ставрополе
Все новости

Пять продуктов на завтрак помогут снизить уровень «плохого» холестерина
Наука
Пять продуктов на завтрак помогут снизить уровень «плохого» холестерина
pixabay.com

Москва, 24 июля. Правильное питание является залогом здоровья человека. Пять продуктов на завтрак могут благотворно сказаться на снижении уровня «плохого» холестерина в крови.

Утреннее меню следует дополнить кашей, овсяные хлопья которой богаты клетчаткой. Это вещество выводит холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) из организма. Блюдо станет еще полезнее, если добавить в него яблоко, грушу или другие фрукты. Эффективным продуктом в борьбе с холестерином служит миндаль, так как он содержит жиры, магний и витамины.

Одним из самых полезных вариантов для завтрака является авокадо. Употребление одного плода снижает уровень липофильного спирта у людей с лишним весом. Также рекомендуется выпивать на завтрак обогащенный стеролами апельсиновый сок. Дополнить меню можно смузи, приготовленным из обезжиренного йогурта, льда, ягод и сывороточного протеина с высоким показателем питательных веществ.

Поддержать холестерин в пределах нормы поможет вишня. Эта ягода полезней черешни из-за меньшего содержания сахара, отметила диетолог Светлана Фус.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Пять продуктов на завтрак помогут снизить уровень «плохого» холестерина
продукты холестерин завтрак
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru