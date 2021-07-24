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В России начались испытания новых парашютов для десантирования грузов

  /   Обновлено: 24 июля 2021 12:33
Армия
В России начались испытания новых парашютов для десантирования грузов
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Жуковский, 24 июля. Специалисты холдинга «Технодинамика» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступили к испытаниям новых квадратных парашютов, предназначенных для десантирования грузов.

Как рассказал в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков, с помощью новой разработки уже проводилось десантирование надувных лодок, плотов, водолазного буксировщика.

«Наша новая универсальная грузовая обвязка УПГО-80-500 получила квадратную форму купола. Сейчас она проходит исследовательские испытания для окончательной проработки тактико-технических характеристик», — указал Насенков.

Руководитель холдинга подчеркнул, что квадратный парашют был создан на тот случай, когда парашютисту при угрозе необходимо сбросить груз.

Ранее Насенков сообщал, что «Технодинамика» и Рособоронэкспорт намерены вывести на международный рынок две парашютные системы специального назначения. В целом сайт 360tv.ru передавал, что за время МАКС-2021 Ростех заключил контракты на сумму в 230 миллиардов рублей.

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ростех парашют МАКС-2021
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