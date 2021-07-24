Появилась ориентировка на возможного убийцу замначальника отдела угрозыска в Ставрополе

Ставрополь, 24 июля. Правоохранители составили розыскную ориентировку на возможного убийцу заместителя начальника уголовного розыска МВД России в Ставрополе.

Подозреваемый мужчина является чеченцем по национальности. Родился в 1977 году в Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республике. Мотивы преступления на данный момент неизвестны. Иные данные мужчины и его внешние признаки уточняются.

Вооруженный злоумышленник открыл огонь по правоохранителю в Ставрополе. Потерпевший получил серьезное огнестрельное ранение и скончался в больнице. Неизвестный скрылся с места преступления на автомобиле.