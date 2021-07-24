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Айза Долматова показала честное фото до пластических операций
Шоу-бизнес
Айза Долматова показала честное фото до пластических операций
instagram.com  /  @aizalovesam

Москва, 24 июля. Бывшая супруга рэпера Гуфа, блогер и хип-хоп-исполнительница Айза Долматова напомнила поклонникам, как она выглядела до пластических операций.

Знаменитость показала честное фото с естественной внешностью на своей странице в Instagram. Похоже, Долматова сама с трудом узнает себя на архивном фото.

«Офигеть, но это я», — написала блогер.

Поклонники бывшей жены Гуфа пришли в восторг от ее архивного снимка. Многие пользователи соцсети считают, что Долматова выглядела намного лучше до пластических операций. По мнению фанатов, хип-хоп-исполнительнице не стоило менять свою внешность.

«Эту Айзу я любила»;

«Офигеть, как ты себя пластикой запорола! А была такая лапа»;

«Была ж на человека похожа, причем симпатичного»;

«Красивая. Лучше чем сейчас, увы. Айза, пожалуйста, перестаньте трогать свое лицо»;

«Была очень красивая, а стала искусственная», — написали комментаторы.

Айза Долматова была замужем два раза, однако оба ее брака завершились разводом. Блогер признавалась, что изменяла Гуфу, когда они были женаты. По словам знаменитости, это происходило в тот момент, когда они с рэпером уже были на грани расставания.

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звезды айза долматова
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