Айза Долматова показала честное фото до пластических операций

Москва, 24 июля. Бывшая супруга рэпера Гуфа, блогер и хип-хоп-исполнительница Айза Долматова напомнила поклонникам, как она выглядела до пластических операций.
Знаменитость показала честное фото с естественной внешностью на своей странице в Instagram. Похоже, Долматова сама с трудом узнает себя на архивном фото.
«Офигеть, но это я», — написала блогер.
Поклонники бывшей жены Гуфа пришли в восторг от ее архивного снимка. Многие пользователи соцсети считают, что Долматова выглядела намного лучше до пластических операций. По мнению фанатов, хип-хоп-исполнительнице не стоило менять свою внешность.
«Эту Айзу я любила»;
«Офигеть, как ты себя пластикой запорола! А была такая лапа»;
«Была ж на человека похожа, причем симпатичного»;
«Красивая. Лучше чем сейчас, увы. Айза, пожалуйста, перестаньте трогать свое лицо»;
«Была очень красивая, а стала искусственная», — написали комментаторы.
Айза Долматова была замужем два раза, однако оба ее брака завершились разводом. Блогер признавалась, что изменяла Гуфу, когда они были женаты. По словам знаменитости, это происходило в тот момент, когда они с рэпером уже были на грани расставания.