Новое поколение Volkswagen Passat совместит в себе седан и универсал

Москва, 24 июля. Некоторые подробности появились о новом поколении Volkswagen Passat, который выйдет в 2023 году. Автомобиль станет гибридом седана и универсала.

Эта информация появилась во французском издании Auto-moto со ссылкой на собственные источники. Если данные подтвердятся, то немецкий автопроизводитель может последовать примеру компании Citroen, которая выпустила на китайский рынок новый автомобиль C5 X. Такой форм-фактор сочетает в себе «элегантность седана, практичность универсала и увеличенный дорожный просвет кроссовера», отметил производитель.

Вероятно, габариты нового Passat вырастут. Длина может увеличиться с 4,77 метра до 4,86 метра, а объем багажника — до 660 литров. Сразу несколько вариантов двигателей составят моторную гамму гибрида поколения B9. По неподтвержденной информации это 2,0-литровый дизель, мягко-гибридные силовые установки и подзаряжаемые гибриды, которые способны проезжать на одном заряде до 100 километров.

В линейке другого немецкого производителя, Mercedes, недавно также появился гибрид — S580e. На европейском рынке он продается по стартовой цене 123 736 евро или около 10,7 млн рублей.