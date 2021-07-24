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Новое поколение Volkswagen Passat совместит в себе седан и универсал

  /   Обновлено: 24 июля 2021 12:21
Экономика
Новое поколение Volkswagen Passat совместит в себе седан и универсал
passat.com

Москва, 24 июля. Некоторые подробности появились о новом поколении Volkswagen Passat, который выйдет в 2023 году. Автомобиль станет гибридом седана и универсала.

Эта информация появилась во французском издании Auto-moto со ссылкой на собственные источники. Если данные подтвердятся, то немецкий автопроизводитель может последовать примеру компании Citroen, которая выпустила на китайский рынок новый автомобиль C5 X. Такой форм-фактор сочетает в себе «элегантность седана, практичность универсала и увеличенный дорожный просвет кроссовера», отметил производитель.

Вероятно, габариты нового Passat вырастут. Длина может увеличиться с 4,77 метра до 4,86 метра, а объем багажника — до 660 литров. Сразу несколько вариантов двигателей составят моторную гамму гибрида поколения B9. По неподтвержденной информации это 2,0-литровый дизель, мягко-гибридные силовые установки и подзаряжаемые гибриды, которые способны проезжать на одном заряде до 100 километров.

В линейке другого немецкого производителя, Mercedes, недавно также появился гибрид — S580e. На европейском рынке он продается по стартовой цене 123 736 евро или около 10,7 млн рублей.

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седан универсал volkswagen passat B9
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