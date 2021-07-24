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Пьяный волгоградец больше часа провисел на карнизе 16-го этажа
Происшествия
Пьяный волгоградец больше часа провисел на карнизе 16-го этажа
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Волгоград, 24 июля. Житель центрального района вылез на выступ балкона и провисел там больше часа, пугая прохожих.

ЧП произошло накануне, 43-летний мужчина распивал алкогольные напитки в компании друзей. Посреди застолья что-то заставило его вылезти из окна на карниз 16-го этажа многоквартирного дома. Бдительные соседи и прохожие вызвали экстренные службы.

Женщина, которая находилась в этот момент в квартире, долго уговаривала мужчину не делать глупостей и вернуться в помещение. В итоге волгоградец передумал и забрался обратно. Позже его передали бригаде медиков. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В Москве местный житель забрался на башню дома рядом с Тверским бульваром. На месте случившегося работали сотрудники экстренных служб и правоохранители.

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волгоград спасение экстренные службы карниз
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