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Немцы уверены, что политика Берлина приведет ФРГ к зависимости от российского газа
Политика
Немцы уверены, что политика Берлина приведет ФРГ к зависимости от российского газа
pixabay.com

Берлин, 24 июля. Политика Германии в отношении установок для производства энергии приведет государство к зависимости от зарубежных стран, считают немецкие пользователи Сети.

Берлин отказался от атомной энергии и намерен прекратить использовать угольные электростанции. Однако такие решения имеют не самые благоприятные последствия для Германии, уверены читатели издания Die Zeit. Государство вынуждено искать альтернативные ресурсы и обращаться к иностранным партнерам, из-за чего Берлин может оказаться связан невыгодными договорами.

«Мы (ФРГ. — Прим.ФАН) сами себя загнали в ситуацию, в которой будем зависеть от русского газа, так как альтернативные источники энергии в обозримом будущем не будут в состоянии заменить его», — отметил пользователь Nikias.

Кроме того, существует вероятность зависимых отношений с Украиной. Ведь согласно результатам последних переговоров немецкого канцлера Ангелы Меркель с лидером США Джо Байденом, Берлин взял на себя ответственность в вопросе договора между Москвой и Киевом о продлении транзита газа после 2024 года. Немецкие читатели возмутились предполагаемым исходом событий.

«А что нам даст Украина в свою очередь? Почему мы должны зависеть от Украины, когда речь идет о поставках газа в нашу страну?"— прокомментировал Lyaran ситуацию в мировой политике.

Ранее Ангела Меркель обсудила с Байденом вопрос реализации проекта трубопровода «Северный поток — 2». Она обещала президенту Украины Владимиру Зеленскому поднять этот вопрос в беседе с американским лидером.

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украина газ транзит
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