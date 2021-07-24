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Журналистка Анна Наринская раскрыла, кто сыграет Вронского в сериале «Анна К» от Netflix

  /   Обновлено: 24 июля 2021 12:12
Общество
Журналистка Анна Наринская раскрыла, кто сыграет Вронского в сериале «Анна К» от Netflix
netflix.com  /  Netflix

Москва, 24 июля. Журналистка и литературный критик Анна Наринская назвала имя актера, который сыграет Алексея Вронского в сериале Netflix по роману Льва Толстого «Анна Каренина».

Стриминговый сервис снимает своей первый российский сериал под названием «Анна К». Проект станет современной интерпретацией произведения Толстого.

Имя актера, который сыграет Вронского, пока держится в секрете. Однако, по словам Наринской, любовника Карениной воплотит на экране Иван Янковский. Эта кандидатура не вызвала восторга у критика.

«Оказывается, Вронского будет [играть] Иван Янковский. Неинтересно», — написала журналистка на своей странице в Facebook.

Netflix ранее объявил остальных актеров сериала. Анну Каренину сыграет Светлана Ходченкова, а в мужа героини Алексея Каренина перевоплотится Федор Бондарчук.

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netflix каренина анна к вронский
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