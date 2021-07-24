Песня Джона Леннона Imagine прозвучала на церемонии открытия Олимпиады в Токио

Токио, 24 июля. Песня Джона Леннона Imagine прозвучала на открытии Олимпийских игр в Токио. Церемония прошла 23 июля.

Хит лидера The Beatles растрогал зрителей церемонии открытия Олимпиады, несмотря на то что был показан ролик, а не живое выступление. Imagine становится главной песней на Играх и теперь, видимо, окончательно утвердилась в этом статусе.

В этом году песню исполнили бенинская певица Анжелика Киджо, испанец Алехандро Санс, американец Джон Ледженд и новозеландец Кит Урбан, которые символизировали Африку, Европу, Америку и Океанию соответственно. Азию представлял детский хор из токийского района Сугинами.

Олимпийские игры в Токио официально стартовали. В первый соревновательный день — 24 июля — разыграют несколько комплектов медалей. ФАН представил расписание первого соревновательного дня.