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Песня Джона Леннона Imagine прозвучала на церемонии открытия Олимпиады в Токио
Спорт
Песня Джона Леннона Imagine прозвучала на церемонии открытия Олимпиады в Токио
Global Look Press  /  Marijan Murat

Токио, 24 июля. Песня Джона Леннона Imagine прозвучала на открытии Олимпийских игр в Токио. Церемония прошла 23 июля.

Хит лидера The Beatles растрогал зрителей церемонии открытия Олимпиады, несмотря на то что был показан ролик, а не живое выступление. Imagine становится главной песней на Играх и теперь, видимо, окончательно утвердилась в этом статусе.

В этом году песню исполнили бенинская певица Анжелика Киджо, испанец Алехандро Санс, американец Джон Ледженд и новозеландец Кит Урбан, которые символизировали Африку, Европу, Америку и Океанию соответственно. Азию представлял детский хор из токийского района Сугинами.

Олимпийские игры в Токио официально стартовали. В первый соревновательный день — 24 июля — разыграют несколько комплектов медалей. ФАН представил расписание первого соревновательного дня.

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