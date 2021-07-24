Китаянка завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2020. События дня

В Сиднее прошли протесты против локдауна из-за COVID-19 Около 3,5 тысяч человек вышли в субботу на улицы центральной части Сиднея в знак протеста против ограничительных мер, принятых властями для сдерживания распространения коронавируса, сообщает австралийская телерадиокомпания. По информации СМИ, столкновения с полицией произошли также у здания мэрии города. Участники акции бросали в полицейских пластиковые бутылки и горшки с уличными цветами. По итогам акции было составлено более 90 протоколов о нарушениях, под стражу взяли 57 участников протестов. Напомню, в конце июня в Сиднее объявили локдаун, который затем был продлен минимум до 31 июля.

Мэр Южно-Сахалинска заразился коронавирусом pixabay.com / Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил, что подхватил коронавирусную инфекцию. «Действительно, на руках есть положительный результат теста. <...> Но самочувствие вполне нормальное, работаю дистанционно! В моем случае, привит, значит вооружен», — написал глава города на своей странице в Instagram. Напомним, первый этап вакцинации Надсадин прошел 26 июня. По словам врачей, именно вакцина помогает организму легко и без последствий переносить инфекцию.

В Афганистане за сутки уничтожили свыше 260 экстремистов Global Look Press / Ahmad Massoud / Xinhua Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 262 экстремистов. Об этом в субботу рассказал пресс-центр министерства. По данным военного ведомства, еще 176 боевиков получили ранения. Стоит отметить, правительство Афганистана не раз обвиняло соседний Пакистан во вмешательстве во внутренние дела страны. По информации афганских военных, в рядах запрещенного в России движения «Талибан» и других террористических группировок, воюющих против правительственных сил в Афганистане, состоят сотни граждан Пакистана.