Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 14:17
14:13
Весь мир
Пожарные США тушат пылающие леса на фоне вспышки COVID-19
14:12
Политика
Стали известны подробности с вечеринки Джилл Байден в Токио
14:12
Весь мир
Кампания по вакцинации против COVID-19 стартовала в Ливии
14:10
Происшествия
Петербургские спасатели подняли упавшую в Неву машину
14:10
Общество
Озвучены новые сроки проведения Всероссийской переписи населения
14:03
Политика
В США требуют от МОК не проводить Олимпиаду в Китае из-за «нарушений прав человека»
14:01
Общество
Австралийские попугаи научились открывать крышки мусорных баков
14:00
Происшествия
Школьника из Азербайджана заподозрили в убийстве молодого петербуржца
14:00
Общество
Самые странные Игры в истории Олимпийского движения
14:00
Армия
Шугалей объяснил, как можно разрешить конфликт в Афганистане мирным путем
Все новости

Китаянка завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2020. События дня
Общество
Китаянка завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2020. События дня
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

В Сиднее прошли протесты против локдауна из-за COVID-19

Около 3,5 тысяч человек вышли в субботу на улицы центральной части Сиднея в знак протеста против ограничительных мер, принятых властями для сдерживания распространения коронавируса, сообщает австралийская телерадиокомпания. По информации СМИ, столкновения с полицией произошли также у здания мэрии города. Участники акции бросали в полицейских пластиковые бутылки и горшки с уличными цветами. По итогам акции было составлено более 90 протоколов о нарушениях, под стражу взяли 57 участников протестов. Напомню, в конце июня в Сиднее объявили локдаун, который затем был продлен минимум до 31 июля.

Мэр Южно-Сахалинска заразился коронавирусом

Китаянка завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2020. События дня
pixabay.com  / 

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил, что подхватил коронавирусную инфекцию.
«Действительно, на руках есть положительный результат теста. <...> Но самочувствие вполне нормальное, работаю дистанционно! В моем случае, привит, значит вооружен», — написал глава города на своей странице в Instagram.
Напомним, первый этап вакцинации Надсадин прошел 26 июня. По словам врачей, именно вакцина помогает организму легко и без последствий переносить инфекцию.

В Афганистане за сутки уничтожили свыше 260 экстремистов

Китаянка завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2020. События дня
Global Look Press  / Ahmad Massoud / Xinhua

Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 262 экстремистов. Об этом в субботу рассказал пресс-центр министерства. По данным военного ведомства, еще 176 боевиков получили ранения. Стоит отметить, правительство Афганистана не раз обвиняло соседний Пакистан во вмешательстве во внутренние дела страны. По информации афганских военных, в рядах запрещенного в России движения «Талибан» и других террористических группировок, воюющих против правительственных сил в Афганистане, состоят сотни граждан Пакистана.

Китаянка Цянь Ян завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2020

Китаянка завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2020. События дня
Global Look Press  / Michael Kappeler/dpa

Спортсменка из КНР Цянь Ян завоевала первое золото Олимпиады-2020, одержав победу в стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров. 21-летняя китаянка также установила олимпийский рекорд, набрав 251,8 балла. Серебро турнира досталось россиянке Анастасии Галашиной , бронза — у Нины Кристен из Швейцарии. При этом российская спортсменка перед последним выстрелом опережала китаянку Цянь Ян, но в решающий момент сделала неудачный выстрел, который и лишил ее олимпийского золота. Напомню, летние Игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться в прошлом году. Однако тогда Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Китаянка завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2020. События дня
япония афганистан австралия китай боевики пакистан протесты токио южно-сахалинск талибан сидней олимпиада коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru