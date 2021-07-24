Китаянка завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2020. События дня

В Сиднее прошли протесты против локдауна из-за COVID-19
Около 3,5 тысяч человек вышли в субботу на улицы центральной части Сиднея в знак протеста против ограничительных мер, принятых властями для сдерживания распространения коронавируса, сообщает австралийская телерадиокомпания. По информации СМИ, столкновения с полицией произошли также у здания мэрии города. Участники акции бросали в полицейских пластиковые бутылки и горшки с уличными цветами. По итогам акции было составлено более 90 протоколов о нарушениях, под стражу взяли 57 участников протестов. Напомню, в конце июня в Сиднее объявили локдаун, который затем был продлен минимум до 31 июля.
Мэр Южно-Сахалинска заразился коронавирусом
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Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил, что подхватил коронавирусную инфекцию.
«Действительно, на руках есть положительный результат теста. <...> Но самочувствие вполне нормальное, работаю дистанционно! В моем случае, привит, значит вооружен», — написал глава города на своей странице в Instagram.
Напомним, первый этап вакцинации Надсадин прошел 26 июня. По словам врачей, именно вакцина помогает организму легко и без последствий переносить инфекцию.
В Афганистане за сутки уничтожили свыше 260 экстремистов
Global Look Press / Ahmad Massoud / Xinhua
Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 262 экстремистов. Об этом в субботу рассказал пресс-центр министерства. По данным военного ведомства, еще 176 боевиков получили ранения. Стоит отметить, правительство Афганистана не раз обвиняло соседний Пакистан во вмешательстве во внутренние дела страны. По информации афганских военных, в рядах запрещенного в России движения «Талибан» и других террористических группировок, воюющих против правительственных сил в Афганистане, состоят сотни граждан Пакистана.
Китаянка Цянь Ян завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2020
Global Look Press / Michael Kappeler/dpa
Спортсменка из КНР Цянь Ян завоевала первое золото Олимпиады-2020, одержав победу в стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров. 21-летняя китаянка также установила олимпийский рекорд, набрав 251,8 балла. Серебро турнира досталось россиянке Анастасии Галашиной , бронза — у Нины Кристен из Швейцарии. При этом российская спортсменка перед последним выстрелом опережала китаянку Цянь Ян, но в решающий момент сделала неудачный выстрел, который и лишил ее олимпийского золота. Напомню, летние Игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться в прошлом году. Однако тогда Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавирусной инфекции.