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Неизвестные расстреляли заместителя начальника отдела угрозыска в Ставрополе

  /   Обновлено: 24 июля 2021 12:14
Происшествия
Неизвестные расстреляли заместителя начальника отдела угрозыска в Ставрополе
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Ставрополь, 24 июля. Вооруженный мужчина открыл огонь по заместителю начальника отдела угрозыска в Ставрополе. Потерпевший получил серьезное ранение и умер в больнице.

Неизвестный выстрелил в начальника отдела угрозыска в Ставрополе и скрылся на автомобиле. Получивший огнестрельное ранение в бедро правоохранитель скончался в больнице.

Полицейские ранее задержали начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. Его подозревают в организации преступного сообщества. Он согласился сотрудничать со следствием.

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