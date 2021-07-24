Неизвестные расстреляли заместителя начальника отдела угрозыска в Ставрополе

Ставрополь, 24 июля. Вооруженный мужчина открыл огонь по заместителю начальника отдела угрозыска в Ставрополе. Потерпевший получил серьезное ранение и умер в больнице.

Неизвестный выстрелил в начальника отдела угрозыска в Ставрополе и скрылся на автомобиле. Получивший огнестрельное ранение в бедро правоохранитель скончался в больнице.

Полицейские ранее задержали начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. Его подозревают в организации преступного сообщества. Он согласился сотрудничать со следствием.