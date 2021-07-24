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Власти Франции и Японии потребовали равного доступа к вакцинам от коронавируса

  /   Обновлено: 24 июля 2021 12:22
Общество
Власти Франции и Японии потребовали равного доступа к вакцинам от коронавируса
pixabay.com

Париж, 24 июля. Жители разных стран мира должны иметь одинаковый доступ к вакцинам от коронавируса, заявили власти Франции и Японии.

Остановить пандемию коронавируса не получится до тех пор, пока массовая вакцинация от заболевания не начнет разворачиваться во всех странах. Люди по всему миру должны получать прививки от COVID-19, следует из сообщения Елисейского дворца.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта 2020 года. Положительный результат теста на COVID-19 получили 194 млн жителей разных стран мира. Порядка 24 млн человек проходят лечение от заболевания в настоящий момент.

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