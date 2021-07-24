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ЦИК намерен убрать Грудинина из списка КПРФ на думские выборы

  /   Обновлено: 24 июля 2021 12:26
Политика
ЦИК намерен убрать Грудинина из списка КПРФ на думские выборы
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 24 июля. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) хочет исключить Павла Грудинина из перечня кандидатов от Коммунистической партии Российской Федерации на выборы в Государственную думу.

Об этом говорится в проекте распоряжения ЦИК. Документ был рассмотрен в рамках субботнего заседания. Основанием для решения стало сообщение бывшей жены политика, в котором она уведомила комиссию об иностранной доле супруга в зарубежной компании. Сам Грудинин отрицает все обвинения.

Не все парламентские политические силы располагают возможностями обеспечить наблюдателями каждый избирательный участок. Ранее в КПРФ отметили, что, вопреки финансовым трудностям, намерены организовать тотальный контроль.

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цик кпрф Грудинин
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