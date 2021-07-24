ЦИК намерен убрать Грудинина из списка КПРФ на думские выборы

Москва, 24 июля. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) хочет исключить Павла Грудинина из перечня кандидатов от Коммунистической партии Российской Федерации на выборы в Государственную думу.

Об этом говорится в проекте распоряжения ЦИК. Документ был рассмотрен в рамках субботнего заседания. Основанием для решения стало сообщение бывшей жены политика, в котором она уведомила комиссию об иностранной доле супруга в зарубежной компании. Сам Грудинин отрицает все обвинения.

Не все парламентские политические силы располагают возможностями обеспечить наблюдателями каждый избирательный участок. Ранее в КПРФ отметили, что, вопреки финансовым трудностям, намерены организовать тотальный контроль.