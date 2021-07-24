Минздрав России назвал постоянные и временные причины для медотвода от вакцинации

Москва, 24 июля. Жители России могут получить временный или постоянный медотводы от вакцинации против коронавируса, сообщили в Минздраве РФ.

Лечащий врач может выписать пожизненный медотвод от прививки против COVID-19 в случае индивидуальной непереносимости компонентов препарата. Люли с тяжелыми аллергическими реакциями также могут получить такое заключение от терапевта.

Вакцинация от коронавируса противопоказана женщинам в период грудного вскармливания. Временный медотвод от процедуры также дают пациентам в стадии обострения хронических или инфекционных заболеваний, уточнили в пресс-службе ведомства.