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Минздрав России назвал постоянные и временные причины для медотвода от вакцинации

  /   Обновлено: 24 июля 2021 12:13
Общество
Минздрав России назвал постоянные и временные причины для медотвода от вакцинации
pixabay.com

Москва, 24 июля. Жители России могут получить временный или постоянный медотводы от вакцинации против коронавируса, сообщили в Минздраве РФ.

Лечащий врач может выписать пожизненный медотвод от прививки против COVID-19 в случае индивидуальной непереносимости компонентов препарата. Люли с тяжелыми аллергическими реакциями также могут получить такое заключение от терапевта.

Вакцинация от коронавируса противопоказана женщинам в период грудного вскармливания. Временный медотвод от процедуры также дают пациентам в стадии обострения хронических или инфекционных заболеваний, уточнили в пресс-службе ведомства.

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минздрав вакцинация медотвод
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