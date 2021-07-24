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МВД Ливии начало расследование после перестрелки боевиков на улицах столицы
Весь мир
МВД Ливии начало расследование после перестрелки боевиков на улицах столицы
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Триполи, 24 июля. МВД Ливии начало расследование инцидента со стрельбой, которая произошла накануне в столице государства.

Огонь открыли боевики, интегрированные в Службу поддержания стабильности и Специальные силы сдерживания по борьбе с терроризмом и организованной преступностью на фоне соперничества за контроль над штаб-квартирами государственных учреждений.

Борьба за передел влияния началась с того, как вооруженные члены Специальных сил сдерживания перекрыли шоссе, ведущее к зданию Правительства национального единства (ПНЕ). В ответ на это боевики из Службы поддержания стабильности открыли огонь, в том числе с использованием тяжелого вооружения.

Обе группировки развернули десятки машин на дорогах столицы. Столкновения привели к перекрытию ряда улиц в центре Триполи и остановке движения транспорта. В ходе конфликта боевики сожгли несколько автомобилей граждан. В результате перестрелки также пострадали мирные жители, погиб один ребенок.

Происходящее вызвало обеспокоенность у правительства. Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба обсудил с руководством МВД причины, приведшие к вспышке ожесточенных столкновений между боевиками.

В министерстве сообщили, что внимательно следили за перестрелками в столице. Граждан заверили в том, что ситуация с безопасностью стабильна и конфликт прекращен.

Ведомство начало расследование инцидента. Сотрудники предпримут необходимые меры, чтобы привлечь виновных к ответственности и гарантировать окончательное урегулирование конфликта между боевиками. Они уверяют, что события впредь не повторятся.

В этой связи член Комитета по обороне и национальной безопасности Палаты представителей Али ат-Тикбали подтвердил необходимость ликвидации вооруженных формирований. В заявлениях изданию Al Ittihad он выразил обеспокоенность в отношении проведения выборов в свете присутствия группировок в столице.

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ливия
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