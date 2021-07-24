Немецкий политолог раскрыл нехитрый план США и Германии по сливу Зеленского

Москва, 24 июля. Украинский президент Владимир Зеленский будет мечтать об отставке, когда расшифрует послание, которое ему направили США и Германия, сообщил немецкий политолог Владимир Сергиенко.

Эксперт раскрыл нехитрый план Берлина и Вашингтона по сливу Зеленского. Еще в начале лета в авторитетном издании Deutsche Welle появилась статья, посвященная конфликту президента с Конституционным судом Украины. Журналисты обвинили Зеленского в узурпации власти и предрекли ему большие проблемы. Это можно назвать своеобразной черной меткой, поскольку Deutsche Welle является «рупором» немецкого правительства.

«В логике того, что его (Зеленского. — Прим. ФАН) подготавливают к импичменту, на самом деле крутится другая логика. Его ведут к тому, что ему предстоит очень длинная процессуальная тяжба с Конституционным судом Украины. Зеленскому грозит не импичмент, ему грозит конкретно скамья подсудимых», — заявил Сергиенко.

Политолог подчеркнул, что Вашингтон и Берлин планируют избавиться от слишком токсичного партнера. Зеленскому могут дать шанс на спасения только после переговоров с президентом США Джо Байденом, передает издание «Народные Новости».

Белый дом анонсировал приезд Зеленского в США 30 августа. В сообщении сказано, что визит президента подтвердит поддержку Вашингтоном суверенитета Украины.