Глава СК взял на личный контроль дело о смерти подростка под Волгоградом

Волгоград, 24 июля. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил начальнику Следственного управления области разобраться в обстоятельствах смерти 14-летнего школьника.

Трагедия произошла накануне в поселке Торгун Старополтавского района. Восьмиклассник ушел гулять с компанией друзей, а через некоторое время его нашли мертвым в сарае.

Родители мальчика утверждают, что мальчика могли убить. Также они указали на недостатки доследственных действий при выяснении обстоятельств смерти подростка. Семью юноши и односельчан насторожило, что к делу не приобщили записи с камер видеонаблюдения, а некоторые важные факты опроса свидетелей не были внесены в протокол. Жители поселка составили коллективное письмо с просьбой разобраться в гибели подростка. Бастрыкин поручил главе Следственного управления СК Волгоградской области докладывать о ходе расследования лично ему.

Ранее Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче уголовного дела по факту смертельной аварии с детьми на улице Авиаторов в СК.