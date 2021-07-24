Семенов и Лешуков выиграли первый матч олимпийского турнира по пляжному волейболу

Токио, 24 июля. Российские спортсмены Илья Лешуков и Константин Семенов одержали победу в первом матче олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио.

Илья Лешуков и Константин Семенов выиграли у испанцев Пабло Эррера Альепуса и Адриана Гавира Кольяда в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира по пляжному волейболу. Встреча в Токио завершилась победой россиян со счетом 2:0 (21:19, 22:20). Во втором туре Лешуков и Семенов сыграют с австралийцами Кристофером Макхью и Дамьеном Шуманном.

Летняя Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Сборную России, выступающую под флагом ОКР, на турнире представят 335 спортсменов. Все соревнования в рамках ОИ-2020 пройдут без зрителей.

Ранее экс-тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал назначение Валерия Карпина наставником национальной команды. Специалист подпишет с РФС соглашение, которое будет действовать до 31 декабря 2021 года.