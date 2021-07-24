Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 12:43
12:41
Спорт
Романцев верит в успех Карпина на посту главного тренера сборной России
12:38
Общество
Случаев заражения вирусом гриппа H5N6 в России не выявлено
12:38
Происшествия
Подростки в Тульской области разгромили сельское кладбище
12:37
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин поразил поклонников постройневшей фигурой в элегантном костюме
12:37
Спорт
Фехтовальщица Айзанат Муртазаева уступила в полуфинале китаянке Сунь
12:35
Происшествия
Жителей Забайкалья эвакуируют с затопленных территорий
12:34
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли добилась отстранения судьи по делу об опеке над детьми
12:33
Наука
Пять продуктов на завтрак помогут снизить уровень «плохого» холестерина
12:33
Армия
В России начались испытания новых парашютов для десантирования грузов
12:31
Происшествия
Появилась ориентировка на возможного убийцу замначальника отдела угрозыска в Ставрополе
Все новости

Спортсмен объяснил, почему суперзвезды футбола не участвуют в Олимпийских играх
Спорт
Спортсмен объяснил, почему суперзвезды футбола не участвуют в Олимпийских играх
Global Look Press  /  Naoki Morita

Так сложилось, что футбол на Олимпийских играх по качеству и по звездным фамилиям разительно отличается от чемпионатов мира и Европы.

Российский футболист, вице-президент Федерации футбола Ленинградской области и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин в беседе с ФАН рассказал, почему олимпийский турнир больше напоминает любительское, а не международное соревнование.

По его словам, ФИФА и УЕФА — это огромные корпорации, подчиняющие себе абсолютно весь футбол.

«Эти федерации забрали под себя все, даже попытку суперклубов создать свою лигу, чтобы зарабатывать деньги и быть в определенной степени независимыми. Эта идея потерпела крах. Был какой-то период, когда на Играх футбол все-таки был. Так или иначе, он котировался, но сейчас, я думаю, уже вся поляна зачищена», — сказал он.

Кроме того, он объяснил, почему на Олимпийские игры практически никогда не приезжают уже известные, топовые игроки.

«То, что суперзвезды футбола не приезжают на Олимпиаду, обосновано огромными контрактами, страховками, большим риском травм. Условия олимпийского футбольного турнира никому не интересны. Отправлять футболистов, стоящих неимоверных денег, нет смысла», — пояснил он.

Футболист объяснил, почему суперзвезды футбола не участвуют в Олимпийских Играх
Global Look Press  / Michael Kappeler/dpa

Ранее экс-хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил шансы на проведение Олимпиады-2036 в России. Он считает, что наша страна готова проводить соревнования любого уровня. Парламентарий напомнил, что Россия провела больше всех международных мероприятий в этом тысячелетии, чем не может похвастаться любая другая страна. По словам Фетисова, все было организовано на высочайшем уровне, поэтому РФ получила запредельные благодарности спортсменов, международных федераций и олимпийского комитета.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Спортсмен объяснил, почему суперзвезды футбола не участвуют в Олимпийских играх
футбол олимпийские игры олимпиада-2020 игонин токио-2020
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru