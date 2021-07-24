Спортсмен объяснил, почему суперзвезды футбола не участвуют в Олимпийских играх

Так сложилось, что футбол на Олимпийских играх по качеству и по звездным фамилиям разительно отличается от чемпионатов мира и Европы.

Российский футболист, вице-президент Федерации футбола Ленинградской области и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин в беседе с ФАН рассказал, почему олимпийский турнир больше напоминает любительское, а не международное соревнование.

По его словам, ФИФА и УЕФА — это огромные корпорации, подчиняющие себе абсолютно весь футбол.

«Эти федерации забрали под себя все, даже попытку суперклубов создать свою лигу, чтобы зарабатывать деньги и быть в определенной степени независимыми. Эта идея потерпела крах. Был какой-то период, когда на Играх футбол все-таки был. Так или иначе, он котировался, но сейчас, я думаю, уже вся поляна зачищена», — сказал он.

Кроме того, он объяснил, почему на Олимпийские игры практически никогда не приезжают уже известные, топовые игроки.

«То, что суперзвезды футбола не приезжают на Олимпиаду, обосновано огромными контрактами, страховками, большим риском травм. Условия олимпийского футбольного турнира никому не интересны. Отправлять футболистов, стоящих неимоверных денег, нет смысла», — пояснил он.

Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

Ранее экс-хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил шансы на проведение Олимпиады-2036 в России. Он считает, что наша страна готова проводить соревнования любого уровня. Парламентарий напомнил, что Россия провела больше всех международных мероприятий в этом тысячелетии, чем не может похвастаться любая другая страна. По словам Фетисова, все было организовано на высочайшем уровне, поэтому РФ получила запредельные благодарности спортсменов, международных федераций и олимпийского комитета.