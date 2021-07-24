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Петербуржцы спасают от смерти 48 лабораторных кроликов
Общество
Петербуржцы спасают от смерти 48 лабораторных кроликов

Лабораторные кролики получили шанс найти новый дом за стенами научного центра. Петербуржцы могут приютить бывших участников экспериментов в качестве домашних питомцев.

Порядка 48 ушастых ранее служили науке и испытывали на себе действие витаминов. Однако проект завершился и зверюшки остались без работы. Волонтеры сообщают, что обычно животные после подобных опытов имеют большие проблемы с здоровьем. Но этим белым пушистикам повезло, и состояние их организма в норме.

«Это кролики, на которых проводили определенные эксперименты. И по их результатам по нормам российского законодательства их нужно утилизировать. Но нашлись неравнодушные сотрудники научно-исследовательского института, которые решили помочь животным и пристроить их в добрые руки», — рассказала историю ушастых администратор команды помощи кроликам и грызунам Екатерина.

Четырехмесячные представители породы белый великан прошли все необходимые обследования, прежде чем попасть в руки новых хозяев. Медики сделали ушастым анализ крови и проверили на наличие паразитов.

Одного из кроликов забрала себе петербурженка Ксения. Она увидела объявление о раздаче лабораторных животных в Instagram. Девушка решила спасти пушистика, несмотря на то, что у нее уже живут пять котов и рыбки. 

«Поддерживаю то, что нужно прекращать убийство животных и более гуманно их использовать дальше. Пусть даже забирая домой как декоративных питомцев», — считает участница акции.

Проблема использования животных в косметической индустрии приобрела широкий общественный резонанс после выхода короткометражного мультфильма «Спасите Ральфа». В нем в доступной форме рассказывается, через какие испытания приходится проходить невинным ушастым в лабораториях.

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санкт-петербург животные природа кролики
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