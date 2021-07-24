Петербуржцы спасают от смерти 48 лабораторных кроликов

Лабораторные кролики получили шанс найти новый дом за стенами научного центра. Петербуржцы могут приютить бывших участников экспериментов в качестве домашних питомцев.

Порядка 48 ушастых ранее служили науке и испытывали на себе действие витаминов. Однако проект завершился и зверюшки остались без работы. Волонтеры сообщают, что обычно животные после подобных опытов имеют большие проблемы с здоровьем. Но этим белым пушистикам повезло, и состояние их организма в норме.

«Это кролики, на которых проводили определенные эксперименты. И по их результатам по нормам российского законодательства их нужно утилизировать. Но нашлись неравнодушные сотрудники научно-исследовательского института, которые решили помочь животным и пристроить их в добрые руки», — рассказала историю ушастых администратор команды помощи кроликам и грызунам Екатерина.

Четырехмесячные представители породы белый великан прошли все необходимые обследования, прежде чем попасть в руки новых хозяев. Медики сделали ушастым анализ крови и проверили на наличие паразитов.

Одного из кроликов забрала себе петербурженка Ксения. Она увидела объявление о раздаче лабораторных животных в Instagram. Девушка решила спасти пушистика, несмотря на то, что у нее уже живут пять котов и рыбки.

«Поддерживаю то, что нужно прекращать убийство животных и более гуманно их использовать дальше. Пусть даже забирая домой как декоративных питомцев», — считает участница акции.

Проблема использования животных в косметической индустрии приобрела широкий общественный резонанс после выхода короткометражного мультфильма «Спасите Ральфа». В нем в доступной форме рассказывается, через какие испытания приходится проходить невинным ушастым в лабораториях.