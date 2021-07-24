Продажи нового iPhone могут перенести из-за наводнения в Китае

Пекин, 24 июля. Стихийное бедствие в Китае грозит сдвинуть дату выхода последней модели iPhone в продажу.

Производственные мощности компании Foxconn, подрядчика Apple, пострадали от наводнения в провинции Хэнань. Некоторые заводские корпуса были затоплены, сложное оборудование высокой точности оказалось под водой, пишет РИА Новости.

Данные инсайдеров говорят о том, что китайское предприятие получило заказ на изготовление смартфонов iPhone 13 и других устройств Apple. IT-гигант намерен презентовать новое поколение устройств уже в сентябре, но их поступление в розницу рискует задержаться.

Китайское правительство эвакуировало из региона более 256 тыс. граждан, но около 3 миллионов человек еще продолжают находиться в зоне бедствия.

Информатор LeaksApplePro со ссылкой на источник в американской компании писал, что сентябрьская презентация Apple запланирована на 14 сентября. Согласно графику, предзаказ должен открыться 17 сентября, а старт продаж — 24 сентября, приводит его данные «ФедералПресс».