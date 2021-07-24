Певица Лариса Долина пошла на жесткие меры ради избавления от лишнего веса

Москва, 24 июля. Знаменитая певица Лариса Долина поделилась секретом похудения на 23 килограмма. Исполнительница призналась, что пошла на жесткие меры ради стройной фигуры.

По словам артистки, одной из причин набора лишнего веса в ее случае стала пандемия коронавируса. Долина пояснила, что расслабилась без работы и в итоге достигла веса в 78 килограммов.

«Нужны были жесткие меры. И в конце августа я пошла на прием к специалисту, сдала кровь», — рассказала певица.

Эксперт провел на компьютере биохимический анализ показателей знаменитости и по итогам для нее составили два списка. В одном из них находились продукты, которые артистке категорически нельзя употреблять, а во втором — те, которые можно и нужно есть.

Долина стала питаться согласно этим рекомендациям и начала худеть даже без интервального голодания. Однако исполнительнице показалось, что этого мало для избавления от лишнего веса. Тогда она перешла на жесткий режим питания. Певица рассказала в интервью изданию «7Дней», что достигла веса в 55 килограммов и планирует дальше удерживать эту цифру.

Белорусский дизайнер Татьяна Сычева уже рассекретила размер одежды похудевшей Ларисы Долиной. Певица приобрела брючный костюм, который пришлось ушить до 42-го размера.