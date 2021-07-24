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Рената Литвинова, Ирина Горбачева и Диана Арбенина посетили Vogue Senses
Общество
Рената Литвинова, Ирина Горбачева и Диана Арбенина посетили Vogue Senses
Агентство городских новостей Москва

Москва, 24 июля. Журнал Vogue устроил гастрономически-коктейльную вечеринку Vogue Senses в Москве. На мероприятие под открытым небом в парке в «Лужниках» собрались звезды российского шоу-бизнеса.

Главный редактор Vogue Россия Ксения Соловьева поприветствовала гостей и рассказала, что формат коктейля объединяет в себе лучшее из мира моды, гастрономии и музыки. Темой вечеринки стала Romantic Summer, поэтому на селебрити были наряды в светлых тонах и с цветочными принтами.

Вечеринку посетили режиссер Рената Литвинова, актриса Ирина Горбачева, лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина, телеведущая Елена Летучая, модель Алеся Кафельникова, блогер Алексей Жидковский, дизайнер Игорь Чапурин и другие. За музыку на мероприятии отвечали диджеи: Ксения Дукалис, Slava Gee и Алексей Миронов.

В начале июня звезды отечественного шоу-бизнеса были гостями ежегодной премии Glamour Influencers Awards 2021. Редакция и читатели выбирали победителей в 11 номинациях, посвященных журналистике, сериалам, подкастам, юмору, миру моды и другим направлениям.

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