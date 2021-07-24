Корабль Балтфлота «Мытищи» поразил условные цели ракетами «Калибр»

Москва, 24 июля. Малый ракетный корабль (МРК) Балтийского флота «Мытищи» осуществил условные пуски ракет «Калибр» по наземным целям в ходе подготовки к празднованию Дня ВМФ.

Учебные цели были расположены на значительном удалении от акватории Калининградского морского канала, где находился МРК «Мытищи», сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

«Малый ракетный корабль «Мытищи» выполнил электронные ракетные пуски по береговым целям... Упражнение выполнялось с использованием ракетных комплексов «Калибр-Н», — сказано в опубликованном релизе.

Все цели в ходе электронных пусков «Калибров» были успешно поражены, сообщили представители ЗВО.

Ранее сообщалось о подготовке к параду в честь Дня ВМФ в городе Кронштадте.