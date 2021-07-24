Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 24 июля

Москва, 24 июля. Врачи выявили еще 23 947 новых случаев коронавируса в России за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Новые случаи заболевания подтвердили во всех регионах страны. Каждый десятый пациент не замечал у себя никаких клинических проявлений инфекции. Выявить таких больных удалось благодаря обширному тестированию на коронавирус по всей России, объяснили врачи.

Минздрав РФ зарегистрировал уже четыре отечественные вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник V» одобрили почти в 70 странах по всему миру. Кроме того, разработку признали безопасной для беременных и онкобольных.