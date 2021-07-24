Пентагон перебросил в Грузию солдат и вертолеты для участия в учениях Agile Spirit

Тбилиси, 24 июля. ВС США передислоцировали из ФРГ в Грузию отряд военнослужащих и транспортные вертолеты, сообщила пресс-служба грузинского военного ведомства.

Транспортные вертолеты UH-60 Black Hawk и несколько сотен американских солдат отправились из авиабазы Рамштайн в Германии. Авиация будет применяться во время отработки медицинской эвакуации на маневрах Agile Spirit («Проворный дух»)

Ежегодные многонациональные учения Agile Spirit пройдут с 26 июля по 6 августа. В них будут принимать участие 2500 военнослужащих из 15 государств: США, Грузии, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Турции, Украины, Британии, Канады, Польши, Испании, Азербайджана, Италии.

На Украине ранее начались масштабные учения НАТО «Три меча — 2021». В них задействованы солдаты вооруженных сил Украины, Соединенных Штатов и Литвы.