Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 12:42
12:41
Спорт
Романцев верит в успех Карпина на посту главного тренера сборной России
12:38
Общество
Случаев заражения вирусом гриппа H5N6 в России не выявлено
12:38
Происшествия
Подростки в Тульской области разгромили сельское кладбище
12:37
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин поразил поклонников постройневшей фигурой в элегантном костюме
12:37
Спорт
Фехтовальщица Айзанат Муртазаева уступила в полуфинале китаянке Сунь
12:35
Происшествия
Жителей Забайкалья эвакуируют с затопленных территорий
12:34
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли добилась отстранения судьи по делу об опеке над детьми
12:33
Наука
Пять продуктов на завтрак помогут снизить уровень «плохого» холестерина
12:33
Армия
В России начались испытания новых парашютов для десантирования грузов
12:31
Происшествия
Появилась ориентировка на возможного убийцу замначальника отдела угрозыска в Ставрополе
Все новости

Пентагон перебросил в Грузию солдат и вертолеты для участия в учениях Agile Spirit

  /   Обновлено: 24 июля 2021 11:37
Армия
Пентагон перебросил в Грузию солдат и вертолеты для участия в учениях Agile Spirit
wikipedia.org  /  Jakub Hałun / CC BY-SA 4.0

Тбилиси, 24 июля. ВС США передислоцировали из ФРГ в Грузию отряд военнослужащих и транспортные вертолеты, сообщила пресс-служба грузинского военного ведомства.

Транспортные вертолеты UH-60 Black Hawk и несколько сотен американских солдат отправились из авиабазы Рамштайн в Германии. Авиация будет применяться во время отработки медицинской эвакуации на маневрах Agile Spirit («Проворный дух»)

Ежегодные многонациональные учения Agile Spirit пройдут с 26 июля по 6 августа. В них будут принимать участие 2500 военнослужащих из 15 государств: США, Грузии, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Турции, Украины, Британии, Канады, Польши, Испании, Азербайджана, Италии.

На Украине ранее начались масштабные учения НАТО «Три меча — 2021». В них задействованы солдаты вооруженных сил Украины, Соединенных Штатов и Литвы.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Пентагон перебросил в Грузию солдат и вертолеты для участия в учениях Agile Spirit
сша учения грузия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru