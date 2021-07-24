Российские авиаконструкторы готовы сократить углеродный след отечественных самолетов

Российские авиаконструкторы ведут активные разработки самолетов с минимальными углеродными выбросами. Перспективы снижения углеродного следа воздушными суднами в интервью ФАН оценил генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени Н. Е. Жуковского Кирилл Сыпало.

«Это очень модное и совершенно востребованное направление. Интерес к нему огромный. Для российских авиаконструкторов эта задача абсолютно решаема», — рассказал глава ЦАГИ.

Кирилл Сыпало отметил, что первая летающая лаборатория на водородном топливе ТУ-155 была создана именно представителями отечественного авиастроения.

«Задел у нас уже есть. На площадке проходящего в эти дни авиасалона МАКС представлено, например, несколько вариантов современных гибридных силовых установок. Это разработки нашего Центрального института авиационного моторостроения, который входит в состав Национального исследовательского центра «Институт имени Н. Е. Жуковского» вместе с ЦАГИ», — рассказал Сыпало.

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В качестве примеров таких разработок он привел электрический двигатель на основе эффекта сверхпроводимости, который можно комбинировать в комплексе с тепловым оборудованием, также проект будущего водородного двигателя на основе классических технологий.

Кирилл Сыпало также отметил участвующий в экспозиции МАКС-2021 самолет АН-2 с электрическими двигателями на наружной части крыла. Он обладает пониженной посадочной скоростью, что дает возможность использовать его на неподготовленных площадках, в том числе для посадки в труднодоступных местах.

Ранее президент России Владимир Путин, открывая Международный авиационно-космический салон в Жуковском, назвал сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду одной из ключевых сфер, в которых ученые, конструкторы и специалисты разных стран должны объединяться для достижения прорывных результатов.