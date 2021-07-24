Онищенко оценил разрешение Минтруда отстранять от работы отказавшихся от вакцинации

Сегодня многие забывают, что вакцинация защищает от серьезного заболевания и потери здоровья. Об этом в беседе с ФАН рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Так эксперт прокомментировал новость, что Минтруд разрешил работодателям отстранять сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса без уважительной причины.

«Я так понимаю, что они (Минтруд. — Прим. ФАН) ссылаются на закон об иммунопрофилактике болезней. Сегодня это единственный документ, который регулирует эту сферу. Кроме того, они оставляют право перейти на дистанционную работу. Сегодня по тем показаниям, которые есть у обязательных контингентов, все правильно. Я считаю это правомерным решением», — сказал специалист.

Геннадий Онищенко также обратил внимание на то, что многие люди забывают одно важное обстоятельство.

«Что касается правомерности этого решения — покажет суд. Я думаю, что в суд обязательно подадут наши так называемые правозащитники, которые слышать ничего не хотят о том, что сегодня вакцинация является единственным способом защитить людей от этой болезни. Почему-то сегодня многие забывают, что, вакцинируя, мы обеспечиваем право человека на защиту от серьезного заболевания и даже потери здоровья, а может быть, и жизни», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он подчеркнул, что в борьбе с коронавирусной инфекцией большую роль играет и разъяснительная работа с населением.

«Я считаю, что граждан нужно делать союзниками в этой огромной здоровьесберегающей работе. Но это уже вопрос не к Минтруду. Это не та организация, на которой лежит ответственность за согласие людей на добровольное применение прививки», — подытожил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

Ранее Геннадий Онищенко прокомментировал новость, что власти Китая отменили штрафы и другие наказания за рождение третьего ребенка. По его словам, жителям нашей страны также следует задуматься об улучшении ситуации с рождаемостью.