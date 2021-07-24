Правозащитники обеспокоены увеличением числа суданских женщин и детей среди мигрантов

Хартум, 24 июля. Общественные и правозащитные организации, специализирующиеся на борьбе с нелегальной миграцией, выразили обеспокоенность по поводу увеличения числа детей, подростков и женщин среди африканцев, переправляющихся на лодках через Средиземное море в Европу. Отмечают, что за последние четыре месяца стало больше выходцев из Судана.

Около 11 тысяч таких рейсов совершено с апреля по июль текущего года, согласно оценкам базирующейся в Ливии Организации по сокращению нелегальной миграции и добровольному возвращению суданских общин. По словам ее представителя Малика ад-Диджави, данная информация получена от сотрудников береговой охраны и спасательных судов, курсирующих в море.

Правозащитник отметил, что большинство кораблей не достигли берегов Европы, принудительно вернувшись в Ливию. Многие их пассажиры утонули в море. Последним таким случаем стала гибель 17 мигрантов, отправившихся в путь во время мусульманского праздника Курбан-байрам.

Ад-Диджави заявил, что владельцы спасательных судов в Средиземном море обеспокоены нарушениями, совершаемыми по отношению к вернувшимся в Африку беженцам. Он также призвал римскую береговую охрану прекратить сотрудничество с ливийскими коллегами.

В то же время общественник опасается, что уход миссии Италии приведет к усилению миграционного хаоса и учащению случаев пиратских нападений на суда беженцев с целью кражи двигателей, цена которых превышает 7000 долларов. Подобные рейды зачастую обрекают беззащитных людей на гибель в открытом море.

Ад-Диджави также отметил новое явление в виде возрастающего присутствия среди мигрантов суданских подростков и женщин с детьми. Многие из них попадают в ливийские центры принудительного содержания, некоторых находят среди тел, выброшенных на берег.

Global Look Press / Marios Lolos / Xinhua

Он добавил, что инцидент с гибелью жителей одного из пригородов Хартума, который произошел в прошлом месяце, негативно повлиял на условия жизни мигрантов, поскольку власти муниципалитета Зувара, откуда началось злополучное путешествие, перестали разрешать иностранцам покидать страну. Это вынудило искателей убежища добиваться желаемого в соседних провинциях. Данные меры затронули и большую часть суданцев, и теперь организация, которую представляет Ад-Диджави, в сотрудничестве с МОМ ищут способы оказания продовольственной помощи людям.

Правозащитник посоветовал сократить нелегальную миграцию путем реализации проектов, которые побудят суданцев вернуться на родину. В первую очередь это касается программ создания новых рабочих мест и предоставления жилья. Он предложил также основать в Ливии специальный учебный центр с промышленными мастерскими, который позволил бы примерно 1500 человек создавать собственные бизнес-проекты.

Федеральное агентство новостей /

Ад-Диджави высоко оценил помощь, получаемую организацией от ливийского сообщества и официальных лиц Европейского союза, отметив, с другой стороны, медлительность властей и посольства Судана в оказании содействия своим соотечественникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

После победы декабрьской революции и свержения бывшего президента Омара аль-Башира в 2019 году пришедшее к власти переходное правительство в Хартуме во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдоком усиленно пытается вывести страну из затяжного экономического кризиса. В качестве решения избрано сотрудничество с мировыми финансовыми организациями, такими как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Однако проводимые при их содействии реформы в Судане обернулись еще большим усугублением ситуации в различных сферах. Люди, как и прежде, организуют пикеты с требованием улучшения условий жизни. На улицах суданских городов все чаще слышны призывы к переменам и свержению нового правительства.