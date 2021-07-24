Джо Байден и Ашраф Гани обсудили наступление «Талибана» в Афганистане

Кабул, 24 июля. Президент Афганистана Ашраф Гани вечером 23 июля провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения.

«Этим вечером (24 июля — прим. ред.) я разговаривал с президентом Байденом по телефону. Мы обсудили развивающиеся, но продолжающиеся отношения между двумя странами. Президент Байден заверил меня, что поддержка ВС Афганистана будет продолжаться», — написал Гани в своем Twitter.

По его словам, коллеги подчеркнули важность объединения афганцев во имя мира и безопасности, а также обсудили двустороннее сотрудничество, дипломатическую и экономическую поддержку кабульского правительства, вооруженных сил страны и важность сохранения «достижений последних 20 лет».

This evening, I spoke with President Biden over a phone call. We discussed the evolving but continuing relationship between the two countries. President Biden reassured me that support for the ANDSF will continue. We have confidence that they will protect & defend Afghanistan. — Ashraf Ghani (@ashrafghani) July 23, 2021

Согласно пресс-релизу Белого дома, Байден и Гани подтвердили, что текущее наступление движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) прямо противоречит заявлению боевиков о поддержке урегулирования конфликта путем переговоров.

Американский президент также подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать поддержку правительственных войск Афганистана. Как отмечается в заявлении пресс-службы Белого дома, в бюджетном запросе к Конгрессу США на 2022 финансовый год для Фонда Сил безопасности Афганистана предлагается выделить 3,3 млрд долларов.

Из этой суммы один миллиард рекомендуется направить на обеспечение афганских ВВС, в том числе посредством поставки дополнительных самолетов, таких как три недавно отремонтированных вертолета UH-60 Black Hawk, доставленных в Кабул 16 июля.

Еще один миллиард долларов Вашингтон планирует потратить на закупку и поставку снабжения для ВС Афганистана, а 700 млн — на зарплаты военнослужащим.

President Joseph R. Biden, Jr. spoke today with President Ashraf Ghani of Afghanistan. President Biden and President Ghani discussed the situation in Afghanistan and reaffirmed their commitment to an enduring bilateral partnership. https://t.co/f1Mm5UUYDw — U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) July 24, 2021

«Два лидера обсудили важность объединения афганцев для поддержки их общих интересов в области безопасности и мира. Президент Байден подчеркнул продолжающееся дипломатическое участие США в содействии прочному и справедливому политическому урегулированию», — говорится в заявлении Белого дома.

Не первая встреча

Стоит отметить, что это уже не первый контакт между президентами США и Афганистана. В конце июня афганская делегация, в которую вошли Ашраф Гани и глава Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла, в ходе визита в Вашингтон провела переговоры с Джо Байденом.

«Мы открываем новую страницу наших отношений, в которой партнерство с Соединенными Штатами будет носить не военный, а всеобъемлющий характер с учетом наших взаимных интересов. И мы очень воодушевлены и удовлетворены тем, что это партнерство существует», — сказал Гани на той встрече.

Тогда Байден также подчеркнул, что с выводом американских войск из Афганистана партнерство между двумя странами не заканчивается и Вашингтон продолжит оказывать помощь Кабулу в военной, экономической и политической областях.

«Прежде всего, мы будем продолжать поддерживать дипломатический процесс», — прокомментировал июньскую встречу представитель Госдепартамента США Нед Прайс ABC News. — «Это единственное средство обеспечить справедливое и прочное урегулирование конфликта, который длится слишком долго и унес чрезвычайно много жизней афганцев».

Joe Biden meets with Afghan President Ashraf Ghani at White House, says 'we’re gonna stick with you' - ABC News - https://t.co/HT0DmgpX2U via @ABC — Earl Anthony Wayne (@EAnthonyWayne) June 25, 2021

В 2020 году Вашингтон и талибы подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранных войск с территории Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. После этого действующая администрация США объявила, что процесс вывода войск из южноазиатского государства продлится с 1 мая по 11 сентября.

Тем не менее на этом фоне в Афганистане наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности. Это связано с тем, что «Талибан» наращивает темпы наступления по целому ряду направлений. В частности, представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что группировка контролирует около 90% афганских границ.

1 Организация запрещена на территории РФ.