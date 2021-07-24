Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 12:42
12:41
Спорт
Романцев верит в успех Карпина на посту главного тренера сборной России
12:38
Общество
Случаев заражения вирусом гриппа H5N6 в России не выявлено
12:38
Происшествия
Подростки в Тульской области разгромили сельское кладбище
12:37
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин поразил поклонников постройневшей фигурой в элегантном костюме
12:37
Спорт
Фехтовальщица Айзанат Муртазаева уступила в полуфинале китаянке Сунь
12:35
Происшествия
Жителей Забайкалья эвакуируют с затопленных территорий
12:34
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли добилась отстранения судьи по делу об опеке над детьми
12:33
Наука
Пять продуктов на завтрак помогут снизить уровень «плохого» холестерина
12:33
Армия
В России начались испытания новых парашютов для десантирования грузов
12:31
Происшествия
Появилась ориентировка на возможного убийцу замначальника отдела угрозыска в Ставрополе
Все новости

Джо Байден и Ашраф Гани обсудили наступление «Талибана» в Афганистане
Весь мир
Джо Байден и Ашраф Гани обсудили наступление «Талибана» в Афганистане
Global Look Press  /  CNP / AdMedia

Кабул, 24 июля. Президент Афганистана Ашраф Гани вечером 23 июля провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения.

«Этим вечером (24 июля — прим. ред.) я разговаривал с президентом Байденом по телефону. Мы обсудили развивающиеся, но продолжающиеся отношения между двумя странами. Президент Байден заверил меня, что поддержка ВС Афганистана будет продолжаться», — написал Гани в своем Twitter.

По его словам, коллеги подчеркнули важность объединения афганцев во имя мира и безопасности, а также обсудили двустороннее сотрудничество, дипломатическую и экономическую поддержку кабульского правительства, вооруженных сил страны и важность сохранения «достижений последних 20 лет».

Согласно пресс-релизу Белого дома, Байден и Гани подтвердили, что текущее наступление движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) прямо противоречит заявлению боевиков о поддержке урегулирования конфликта путем переговоров.

Американский президент также подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать поддержку правительственных войск Афганистана. Как отмечается в заявлении пресс-службы Белого дома, в бюджетном запросе к Конгрессу США на 2022 финансовый год для Фонда Сил безопасности Афганистана предлагается выделить 3,3 млрд долларов.

Из этой суммы один миллиард рекомендуется направить на обеспечение афганских ВВС, в том числе посредством поставки дополнительных самолетов, таких как три недавно отремонтированных вертолета UH-60 Black Hawk, доставленных в Кабул 16 июля.

Еще один миллиард долларов Вашингтон планирует потратить на закупку и поставку снабжения для ВС Афганистана, а 700 млн — на зарплаты военнослужащим.

«Два лидера обсудили важность объединения афганцев для поддержки их общих интересов в области безопасности и мира. Президент Байден подчеркнул продолжающееся дипломатическое участие США в содействии прочному и справедливому политическому урегулированию», — говорится в заявлении Белого дома.

Не первая встреча

Стоит отметить, что это уже не первый контакт между президентами США и Афганистана. В конце июня афганская делегация, в которую вошли Ашраф Гани и глава Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла, в ходе визита в Вашингтон провела переговоры с Джо Байденом.

«Мы открываем новую страницу наших отношений, в которой партнерство с Соединенными Штатами будет носить не военный, а всеобъемлющий характер с учетом наших взаимных интересов. И мы очень воодушевлены и удовлетворены тем, что это партнерство существует», — сказал Гани на той встрече.

Тогда Байден также подчеркнул, что с выводом американских войск из Афганистана партнерство между двумя странами не заканчивается и Вашингтон продолжит оказывать помощь Кабулу в военной, экономической и политической областях.

«Прежде всего, мы будем продолжать поддерживать дипломатический процесс», — прокомментировал июньскую встречу представитель Госдепартамента США Нед Прайс ABC News. — «Это единственное средство обеспечить справедливое и прочное урегулирование конфликта, который длится слишком долго и унес чрезвычайно много жизней афганцев».

В 2020 году Вашингтон и талибы подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранных войск с территории Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. После этого действующая администрация США объявила, что процесс вывода войск из южноазиатского государства продлится с 1 мая по 11 сентября.

Тем не менее на этом фоне в Афганистане наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности. Это связано с тем, что «Талибан» наращивает темпы наступления по целому ряду направлений. В частности, представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что группировка контролирует около 90% афганских границ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Джо Байден и Ашраф Гани обсудили наступление «Талибана» в Афганистане
сша афганистан байден гани
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru