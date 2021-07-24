Минздрав России выявил регион с наибольшей долей людей с ожирением

Москва, 24 июля. Статистические данные Минздрава России помогли выявить регион с наибольшей долей людей с ожирением на 100 тыс. человек. Исследование проводили в 2020 году.

Наибольшая доля людей, больных ожирением, выявлена в Алтайском крае — там на 100 тыс. населения приходится 4530 тучных людей. В Удмуртской Республике — 2475,4 человека, в Смоленской области — 2457,8 человека.

Наименьшее количество людей с ожирением зафиксировано в Чечне — на 100 тыс. человек больны оказались 335,4 человека. В Еврейской автономной области эта цифра составляет 419,4 человека, а в Приморском крае — 419,5. Всего в 2020 году выявлено 1,9 млн человек с диагнозом ожирение. Это на 300 тыс. меньше, чем в 2019 году.

Ученые перечислили продукты, которые могут вызвать ожирение в юном возрасте. ОНо может спровоцировать развитие серьезных заболеваний, например, сахарного диабета, пояснила врач-диетолог Нурия Дианова. Опасны творожки и йогурты с добавками, чипсы, газированные напитки.