Уже давно нам не приходится раскладывать на лице кусочки огурца в надежде вернуть коже молодость и упругость. Способы наших бабушек ухаживать за собой остались в прошлом, а огурцы отлично идут в салат. Современная бьюти-индустрия предлагает огромный выбор средств на любой вкус и кошелек.

Использовать тканевые маски для ухода за кожей придумали бьюти-специалисты из Японии. Именно они догадались увлажнять питательными составами кусочки ткани, оставляя прорези для глаз и рта. Тканевая маска удобно ложится на лицо, плотно прилегает к коже, не давая испаряться питательным веществам.

В этой статье подробно поговорим о том, как пользоваться тканевой маской для лица, нужно ли смывать такую маску и какую выбрать для оптимального эффекта. В конце статьи вас ждет рейтинг лучших тканевых масок по версии ФАН.

Волшебство тканевых масок

Маска представляет собой кусочек нетканого полотна или гидрогель, пропитанный активной сывороткой. Форма маски такова, что она закрывает полностью все лицо, оставляя нетронутыми глаза и рот благодаря специальным прорезям. Преимущество такого бьюти-средства налицо:

вам ничего не нужно разводить и смешивать (в отличие, например, от порошковых масок), достаточно просто аккуратно положить маску на лицо;

благодаря тому, что состав нанесен на ткань, он не испаряется, не сползает, не пачкает волосы и одежду, словом, находится там, где и должен находиться;

благодаря анатомической форме все увлажняющее или питающее средство будет нанесено на лицо, при этом большие прорези помогут обойти деликатную зону вокруг глаз и губ;

после использования не нужно ничего смывать, достаточно просто снять ткань и дать составу впитаться;

тканевые маски продаются в удобной герметичной упаковке и не занимают много места: можно взять сколько угодно с собой в командировку или отпуск;

разнообразие тканевых масок поистине велико: вы можете подобрать себе любую в зависимости от задачи, при этом не нужно сразу тратить много денег; если какие-то ингредиенты вам не подошли (например, вызвали аллергическую реакцию), вам не надо сожалеть, что вы купили целую упаковку, а теперь не знаете, что с ней делать;

в дополнение к предыдущему пункту хочется отметить: упомянутое разнообразие позволяет протестировать огромное количество совершенно разных активных компонентов, начиная с экстракта икры и яичного желтка и заканчивая экстрактом саке и другими экзотическими веществами.

для самых эко-сознательных выпускают многоразовые тканевые маски, которые не надо утилизировать после каждого использования.

Какую будем брать?

Тканевые маски настолько многофункциональны, что обойтись без них в повседневном уходе едва ли возможно. Благодаря эргономичной и удобной форме, а также активной сыворотке их можно использовать как регулярно, так и экстренно: буквально перед самым мероприятием. Что вообще могут эти чудесные бьюти-средства?

Увлажняют и питают

Успокаивают и тонизируют

Возвращают коже баланс

Придают сияние и ровный тон

Очищают кожу, сужают поры, оказывают лифтинг-эффект

Сама маска может быть изготовлена из хлопка, микрофибры, биоцеллюлозы, гидрогеля. Большой разницы между ними нет, гораздо интереснее узнать, что полезного может быть в составе, которым смочена ткань. Перечислим самые популярные компоненты тканевых масок.

Гиалуроновая кислота и глицерин ― без сомнения, номер 1 и номер 2 в любом косметическом средстве, которое ставит своей задачей глубокое увлажнение кожи.

Улиточный муцин ― очень популярный компонент косметических средств. Представляет собой секрет (слизь), выделяемый улиткой. Обладает удивительным свойством восстанавливать клетки кожи, снимать воспаление, усиливая выработку собственного коллагена.

Экстракт граната ― активный омолаживающий компонент. Содержит аминокислоты, органические кислоты (яблочную, винную, лимонную и другие), микроэлементы и витамины. Оказывает отбеливающий эффект и помогает бороться с пигментацией. Защищает от ультрафиолета и восстанавливает кожу после солнечных ожогов.

Алоэ ― вряд ли есть хоть один человек, кто не слышал о пользе алоэ вера. Омоложение, восстановление, увлажнение ― это только часть того, в чем силен этот компонент. Помогает при воспалении, шелушении. Активно борется с себореей и акне.

Кофеин ― один из важных компонентов SOS-масок. Кофеин способствует метаболическим процессам в клетках, который стимулирует регенерацию кожи. Борется с отеками, придавая коже молодой и подтянутый вид, причем делает это быстро.

Витамин С — сильный антиоксидант, имеет тот же восстанавливающий SOS-эффект, который позволяет придать коже свежий вид.

Витамин Е и ретинол активно борются с морщинами.

Экстракт ромашки, женьшеня, зеленого чая являются отличными противовоспалительными, успокаивающими раздраженную, склонную к покраснениям кожу.

Не забываем про различные натуральные масла для питания и глину для сужения пор и выравнивания кожи. Едва ли какой-то другой бьюти-продукт может предложить такое разнообразие функционала и при этом такую удобную форму. Словом, тканевая маска ― поистине незаменимая вещь в косметичке любой девушки.

pexels.com /

Как пользоваться тканевой маской для лица

В применении масок нам предоставлена полная свобода. Смело открывайте заветную упаковку вечером после работы, когда вы уже смыли макияж и готовы к отдыху. Если сразу после работы у вас запланировано важное мероприятие, а времени на подготовку совсем мало, а отдохнуть вовсе не удастся, маска позволит вам освежиться и подготовить лицо к вечернему макияжу.

Девушки, которые много летают, особенно ценят тканевые маски. Ведь, как известно, во время полета организм теряет очень много влаги, особенно от обезвоживания страдает кожа. Поэтому 20 минут увлажняющей маски во время полета ― идеальное решение проблемы.

Держать маску больше времени, указанного на упаковке, не стоит. И тем более не нужно оставлять маску на ночь. За это время она полностью высохнет, и эффект будет прямо противоположный. После снятия маски остаток сыворотки вбейте в кожу легкими движениями. Если вам нужно нанести макияж, снимите остаток состава бумажной салфеткой или ватным диском. Через 15-20 минут можно наносить макияж.

Не забываем, что кожа должна быть готова к процедуре, то есть умыта и тонизирована. Аккуратно распределите ткань на лице. Пользуясь прорезями, обойдите зону глаз и губ. Не наносите излишки сыворотки на эти зоны ― они для этого слишком деликатны.

Покупая тканевую маску впервые, особенно если в составе есть необычные компоненты, которыми вы никогда не пользовались, например, экстракт икры или улиточный муцин, протестируйте их на небольшом участке кожи, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции.

Лучшие тканевые маски для лица: рейтинг ФАН

Ekel Ultra Hydrating Essense Mask с коллагеном

prt scr Яндекс.Маркет /

Активный компонент ― коллаген — один из необходимых для качественного увлажнения. Повышает упругость, заполняет морщины, делая кожу ровной и гладкой. Кроме коллагена, содержит глицерин, экстракт софоры японской, которая обладая бактерицидным и заживляющим эффектом, используется не только в косметологии, но в медицине, в частности при лечении экземы, кожных язв и нарывов. Также в составе есть экстракт корня байкальского шлемника ― эффективный антибактериальный, противовирусный общеукрепляющий компонент.

Средняя стоимость: 48 рублей.

3W Clinic с экстрактом улиточного муцина

prt scr Яндекс.Маркет /

Хлопковая маска с экстрактом улиточного муцина. В качестве питательного компонента используется касторовое масло, увлажняет за счет гиалуроновой кислоты. Отлично борется с пигментацией, помогает избавиться от веснушек. Омолаживает и освежает кожу. Помогает при повреждении кожи: царапинах, ожогах. Сглаживает шрамики и рубцы. Активно работает с акне.

Средняя стоимость: 250 рублей.

JIGOTT Green Tea Real Ampoule Mask

prt scr Яндекс.Маркет /

Ампульная хлопковая маска с экстрактом зеленого чая ― сильнейшего природного антиоксиданта. Восстановит и придаст сияние и здоровый цвет уставшей, тусклой коже. Активизирует кровообращение и насыщение клеток кислородом. Стимулирует работу защитных свойств кожи.

Средняя стоимость: 442 рубля.

BioAqua Egg Face Mask

prt scr Яндекс.Маркет /

Тканевая маска с яичным желтком в составе уменьшает количество прыщей, сужает поры и помогает бороться с угревой сыпью. Выравнивает тон кожи, увлажняет и успокаивает.

Средняя стоимость: 70 рублей.

MITOMO Uruuru с экстрактом саке

prt scr Яндекс.Маркет /

Необычный бьюти-продукт с экстрактом саке. Саке ― традиционный японский алкогольный напиток из риса. Технология приготовления саке уникальна: это так называемая параллельная ферментация. Чтобы провести алкогольное брожение, необходим сахар, который нужно высвободить из риса. Для этого тщательно отшлифованный рис замачивают, после чего к нему добавляют споры кодзи. И только после этого добавляют дрожжи, которые «едят» высвободившийся сахар, в результате чего выделяется алкоголь.

Было замечено, что у женщин, которые работают на производстве саке, мягкая и нежная кожа на руках. Рисовое сусло уникальным образом увлажняет кожу, разглаживает морщины, выравнивает тон.

Средняя стоимость: 485 рублей.

Doris Тканевая ампульная маска с экстрактом меда

prt scr Яндекс.Маркет /

Ампульная маска с экстрактом меда. Результат переработки пчелами цветочной пыльцы, мед ― поистине уникальный продукт. О его целебных свойствах известно очень давно. Пчелиный яд, воск, прополис и, конечно, сам мед, словом, все, что дают нам маленькие труженицы пчелы, ― очень полезно как для организма в целом, так и для кожи в частности.

Природное лекарство, заживляющее раны, укрепляющее иммунитет, дающее энергию и силы, мед оказывает на кожу самое благотворное действие. Очищает поры, снимает слой ороговевших частиц, улучшает кровообращение, цвет и качество кожи.

Средняя стоимость: 250 рублей.

No:hj Cucumber Mud Lustre Texture Mask Pack

prt scr Яндекс.Маркет /

Маска с экстрактом огурца, а также зеленого чая, алоэ вера, лаванды и томата, пожалуй, лучшее средство для того, чтобы дать отдых и поддержать уставшую от макияжа, пыли и постоянного стресса кожу. Этот продукт как раз скорее для размеренной, неторопливой процедуры. Растительные экстракты в сочетании с пантенолом и гиалуроновой кислотой смогут эффективно помочь восстановлению защитных свойств кожи, снимут раздражение и успокоят кожу.

Средняя стоимость: 136 рублей.

prt scr Яндекс.Маркет /

Тканевая маска для всех типов кожи. Гиалуроновая кислота и глицерин обеспечивают увлажнение. В составе также присутствует экстракт гамамелиса, небольшого кустарника, о целебных свойствах которого было известно еще древним грекам. Индейцы Северной Америки готовили из листьев и высушенной коры отвары, которые использовали при кровотечениях, промывали им раны, лечили кишечные расстройства. На кожу гамамелис влияет самым лучшим образом, снимая раздражение и отеки, заживляя прыщи и делая ее менее жирной.

Средняя стоимость: 148 рублей.