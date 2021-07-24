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Эфир: «Петербургский уикенд» обсуждает ключевые события недели

  /   Обновлено: 24 июля 2021 13:05
Общество
Эфир: «Петербургский уикенд» обсуждает ключевые события недели
Global Look Press  /  Naoki Nishimura/AFLO

Пресс-клуб «Петербургский уикенд» проводит пятое заседание в субботу, 24 июля, в 13:00. В обсуждении самых актуальных новостей недели принимают участие российские журналисты, политики и общественные деятели.

Среди гостей площадки — Константин Придыбайло, корреспондент RT, Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», Кирилл Смирнов, главный редактор «Петербургского дневника», генеральный директор ОАО «Петроцентр», Михаил Дегтярев, главный редактор журнала «Калашников», а также Петр Петров, капитан 1 ранга в отставке, ветеран отряда гидронавтов, бывший начальник учебного отдела Военно-морского политехнического института. Модератором площадки выступает генеральный директор ООО «ФАН» Евгений Зубарев.

Участники проекта Медиагруппы «Патриот» обсуждают главные новости сегодняшней повестки: открытие многострадальной Олимпиады в Токио, катастрофические наводнения в Европе и в Китае, очередной пик заболеваемости COVID-19 в России и странах ЕС, начало 30-го чемпионата России по футболу, коррупционный скандал в МВД Ставрополья. В ходе прямого эфира эксперты обмениваются мнениями об актуальных событиях в России и мире. После завершения официальной части гости продолжат общение в неформальной обстановке, где смогут обсудить вопросы с приглашенными коллегами-журналистами различных изданий.

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