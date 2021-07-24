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Лавров: МИД России поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта в Ливии
Весь мир
Лавров: МИД России поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта в Ливии
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 24 июля. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что внимательно следит за ситуацией в Ливии. По его словам, ведомство поддерживает контакты со всеми политическими деятелями страны.

Руководитель МИД РФ рассказал, что специалисты по дипломатическим каналам на постоянной основе поддерживают связь с Триполи, Тобруком и Бенгази. Главной темой переговоров является проведение президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

Сергей Лавров добавил, что эти контакты в настоящее время имеют особое значение, поскольку ситуация в Ливии все еще остается сложной. Тем не менее формирование переходного Правительства национального единства в марте 2021 года стало положительным шагом на пути к стабильности и безопасности.

В апреле премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба посетил Россию с рабочим визитом. Он пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным, встретился с коллегой Михаилом Мишустиным и переговорил с главой МИД РФ.

Во время поездки ливийский политик обратился к российским корпорациям с приглашением вернуться в Триполи. В частности, он предложил строительным и нефтедобывающим компаниям возобновить работу на территории североафриканской страны для восстановления разрушенных городов и налаживания добычи природного ресурса.

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