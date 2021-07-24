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Вячеслав Фетисов оценил шансы на проведение Олимпиады-2036 в России
Спорт
Вячеслав Фетисов оценил шансы на проведение Олимпиады-2036 в России
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 24 июля. Россия готова проводить мероприятия любого уровня, в том числе и Олимпийские игры 2036 года, считает бывший хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Парламентарий напомнил, что Россия провела больше всех международных мероприятий в этом тысячелетии, чем не может похвастаться любая другая страна. По словам Фетисова, все было организовано на высочайшем уровне, поэтому РФ получила запредельные благодарности спортсменов, международных федераций и олимпийского комитета.

Оценивая шансы страны на проведение Олимпиады 2036 года, бывший хоккеист подчеркнул, что Россия способна принять любое мероприятие хоть завтра. Однако пока нельзя сказать, сможет ли страна к тому времени вернуть авторитет и уважение к российскому спорту, добавил депутат.

«Нужно всем мобилизоваться и не подставляться ни по каким вопросам, тогда будет шанс», — отметил Фетисов в беседе с «ПолитЭкспертом».

Экс-хоккеист также призвал не сравнивать Олимпиады в Сочи и в Токио из-за действующих сейчас ограничений, вызванных пандемией. Депутат пояснил, что наличие зрителей на трибунах определяет атмосферу.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио состоялась 23 июля. ФАН вел текстовую трансляцию масштабного мероприятия.

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олимпийские игры токио олимпиада фетисов
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