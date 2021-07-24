Власти Венесуэлы призвали оппозицию начать новый диалог в Мексике

Каракас, 24 июля. Правительство Венесуэлы объявило о готовности к началу нового раунда переговоров с оппозицией, которые пройдут в Мексике с целью достижения соглашения о стабилизации страны. Президент Николас Мадуро выразил надежду, что соглашение позволит добиться снятия односторонних санкций с Боливарианской республики.

«Мы готовы отправиться в Мексику, чтобы сесть за стол переговоров с оппозицией по реалистичной венесуэльской повестке дня. Целью диалога является снятие всех односторонних принудительных мер для установления мира», — объявил президент Николас Мадуро.

Во время публичного выступления глава государства особо подчеркнул, что «должны быть сняты все незаконные санкции» против Венесуэлы.

Estamos listos para sentarnos con las delegaciones de la oposición, con una agenda realista, objetiva, para tratar todos los asuntos, llegar a acuerdos parciales por la Paz y la soberanía del país. ¡Tienen que levantarse todas las sanciones criminales contra nuestra Patria! pic.twitter.com/k4OWVqQ0JK — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 23, 2021

Представители Венесуэлы, занимающиеся этим вопросом, уже установили контакт с отдельными делегациями оппозиции и правительства Норвегии, чтобы определить повестку дня в Мексике и достичь мирного политического урегулирования.

Официальными представителями являются губернатор штата Миранда Эктор Родригес и председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Президент положительно оценил участие оппозиционных сил в региональных выборах 21 ноября, на которых будут избраны новые губернаторы и мэры.

«Вся оппозиция будет участвовать с остальными кандидатами в губернаторы и мэры на мегавыборах 21 ноября. Это будет грандиозное голосование для страны, и я приветствую всех оппозиционеров», — заявил Мадуро.

Президент призвал противодействующие политические силы придерживаться конституционного и демократического пути, так как «существуют экстремистские группы, которые продолжают выбирать насилие».