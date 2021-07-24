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Власти Венесуэлы призвали оппозицию начать новый диалог в Мексике
Весь мир
Власти Венесуэлы призвали оппозицию начать новый диалог в Мексике
Prt Scr twitter.com  /  @NicolasMaduro

Каракас, 24 июля. Правительство Венесуэлы объявило о готовности к началу нового раунда переговоров с оппозицией, которые пройдут в Мексике с целью достижения соглашения о стабилизации страны. Президент Николас Мадуро выразил надежду, что соглашение позволит добиться снятия односторонних санкций с Боливарианской республики.

«Мы готовы отправиться в Мексику, чтобы сесть за стол переговоров с оппозицией по реалистичной венесуэльской повестке дня. Целью диалога является снятие всех односторонних принудительных мер для установления мира», — объявил президент Николас Мадуро.

Во время публичного выступления глава государства особо подчеркнул, что «должны быть сняты все незаконные санкции» против Венесуэлы.

Представители Венесуэлы, занимающиеся этим вопросом, уже установили контакт с отдельными делегациями оппозиции и правительства Норвегии, чтобы определить повестку дня в Мексике и достичь мирного политического урегулирования.

Официальными представителями являются губернатор штата Миранда Эктор Родригес и председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Президент положительно оценил участие оппозиционных сил в региональных выборах 21 ноября, на которых будут избраны новые губернаторы и мэры.

«Вся оппозиция будет участвовать с остальными кандидатами в губернаторы и мэры на мегавыборах 21 ноября. Это будет грандиозное голосование для страны, и я приветствую всех оппозиционеров», — заявил Мадуро.

Президент призвал противодействующие политические силы придерживаться конституционного и демократического пути, так как «существуют экстремистские группы, которые продолжают выбирать насилие».

«Говорю вам от имени всего венесуэльского народа: приходите на выборы, придерживайтесь Конституции, оставьте насилие, перевороты, политику ненависть. Участвуйте там, где всегда должны были, — в мирном процессе выборов», — добавил Мадуро.

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