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Минздрав России разрешил использовать «Спутник V» для пациентов с раком

  /   Обновлено: 24 июля 2021 11:13
Общество
Минздрав России разрешил использовать «Спутник V» для пациентов с раком
Global Look Press  /  Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Москва, 24 июля. Препарат «Спутник V» можно использовать для вакцинации от коронавируса пациентов с раком, сообщили в Минздраве РФ.

Разработчики вакцины провели масштабные исследования и доказали безопасность своего препарата для людей с онкологическими заболеваниями. Сделать прививку от коронавируса с использованием «Спутника V» могут все пациенты, прошедшие противоопухолевое лечение.

Российская разработка стала первой в мире вакциной от коронавируса. Порядка 70 стран по всему миру разрешили использование препарата для своих граждан. Ученые также признали «Спутник V» безопасным для беременных.

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рак минздрав коронавирус Спутник V
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