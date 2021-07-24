Минздрав России разрешил использовать «Спутник V» для пациентов с раком

Москва, 24 июля. Препарат «Спутник V» можно использовать для вакцинации от коронавируса пациентов с раком, сообщили в Минздраве РФ.

Разработчики вакцины провели масштабные исследования и доказали безопасность своего препарата для людей с онкологическими заболеваниями. Сделать прививку от коронавируса с использованием «Спутника V» могут все пациенты, прошедшие противоопухолевое лечение.

Российская разработка стала первой в мире вакциной от коронавируса. Порядка 70 стран по всему миру разрешили использование препарата для своих граждан. Ученые также признали «Спутник V» безопасным для беременных.