Сценарист «Форсажа-9» снимет фильм по мотивам аниме-сериала «Битва планет»

Москва, 24 июля. Сценарист «Форсажа-9» Дэниэл Кэйси снимет полнометражный фильм по мотивам японского аниме-сериала «Битва планет». Картина была очень популярна в США.

Сериал выходил с 1978 по 1985 год. Американские зрители благодаря «Битве планет» познакомились с миром японской анимации.

О работе над фильмом по мотивам «Битвы планет» говорили еще в 2019 году. Режиссерам киноленты выступят Джо и Энтони Руссо, пишет Deadline.

Комиксы пользуются большой популярностью у зрителей. В конце июня состоялась мировая премьера «Черной вдовы». Режиссер картины Кейт Шотланд намекнула, что у фильма может быть продолжение. Но главным героем сиквела, по словам кинематографиста, станет другой персонаж. Вероятно, им будет Елена Белова, которую на экранах в «Черной вдове» воплотила актриса Флоренс Пью.