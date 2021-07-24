Мужская сборная России по волейболу начала Олимпиаду с победы

Токио, 24 июля. Сборная России по волейболу уверенно начала олимпийскую квалификацию, обыграв соперников из Аргентины со счетом 3:1.

Подопечные Туомаса Саммелвуо проиграли волейболистам из Латинской Америки первую партию со счетом 21:25, однако такой результат по итогам отрезка матча лишь придал большей мотивации российской сборной. Главная волейбольная национальная команда страны в последующих трех сетах не оставила никаких шансов аргентинцам (25:23, 25:17, 25:21).

Сборная России, таким образом, начала отборочный этап на Олимпиаде с уверенной победы над Аргентиной со счетом 3:1. Следующую игру команда Саммелвуо проведет против соперников из Соединенных Штатов Америки. Встреча пройдет 26 июля. Начало матча — в 5:05 по московскому времени.

Ранее мужская сборная России обыграла Китай в рамках уличного баскетбола на ОИ. Встреча завершилась со счетом 21:13.