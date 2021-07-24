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Минздрав обновил рекомендации по вакцинации россиян от коронавируса
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Минздрав обновил рекомендации по вакцинации россиян от коронавируса

  /   Обновлено: 24 июля 2021 11:11
Общество
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации россиян от коронавируса
pixabay.com

Москва, 24 июля. Методические рекомендации по вакцинации взрослых от коронавирусной инфекции обновили в Минздраве России.

Согласно новому документу, российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» признали безопасной для вакцинации пациентов с онкологическими заболеваниями. Сделать прививку этим препаратом могут все пациенты, завершившие противоопухолевое лечение.

Российскую разработку также разрешили использовать для вакцинации беременных. Разработчики «Спутника V» уже начали тестировать свой препарат на подростках. Вакцинация несовершеннолетних от коронавируса может начаться в России уже осенью 2021 года.

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