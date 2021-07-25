Филипп Копачевский: Я не люблю, когда на артиста навешивают какие-то клише

Пианист Филипп Копачевский входит в дюжину российских музыкантов, участвующих в филармоническом абонементе «Звезды ХХI века». Отбор в проект с «говорящим» названием был не менее серьезным, чем на Конкурсе имени Чайковского, в котором Копачевский, как ни странно сегодня это звучит, не прошел в финал. Впрочем, с тех событий десятилетней давности и началась большая история любви артиста с публикой.

Музыкант в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о поисках свежих красок в творчестве и новом увлечении живописью.

— Вас причисляют к «шопенистам», столь проникновенно вы играете музыку польского композитора. Но недавно в вашем репертуаре появилось сочинение еще одного гениального автора из этой страны — Кшиштофа Пендерецкого. Как пришла идея сыграть его Концерт «Воскресение»?

— Отправной точкой в истории появления в моем репертуаре фортепианного концерта Resurrection Пендерецкого стало соответствующее предложение от организаторов фестиваля современной музыки «Concordiа» в Казани и замечательного петербургского дирижёра Владимира Альтшулера. Я с радостью согласился сыграть новое для меня сочинение, которое изначально планировалось автором как виртуозный концерт для фортепиано с оркестром. Но во время работы над ним концепция поменялась, так как случилась трагедия 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Катастрофа настолько потрясла композитора, что из виртуозного концерт превратился в трагический и очень личный.

Это сочинение не похоже на творчество Пендерецкого авангардного периода, он сам говорил, что авангард предал его. В позднем периоде творчества этого композитора стало больше мелодизма, в каком-то смысле его можно назвать неоромантизмом.

Замечательно, что современная музыка с каждым годом все чаще и чаще звучит на концертных площадках. И часто это происходит благодаря таким фестивалям как, например, «Concordiа» в Казани (художественный руководитель проекта дирижёр Александр Сладковский. — Прим. ФАН) и «Другое пространство» в Москве (худрук проекта, дирижёр Владимир Юровский. — Прим. ФАН), а также фестивали, организованные Европейским фондом поддержки культуры.

— После кончины в 2020 году Концерт «Воскресение» Пендерецкого стал его завещанием потомкам?

— Из-за того, что фестиваль «Concordiа» в ноябре 2020 года отменили из-за пандемии, я исполнил этот Концерт в столице Татарстана в апреле этого года. А впервые сыграл это произведение в Санкт-Петербурге с Владимиром Альтшулером и симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии через неделю после годовщины со дня кончины Пендерецкого. Смерть такого крупного композитора год назад потрясла весь музыкальный мир. Этот концерт можно назвать Реквиемом, но Пендерецкий намеренно ушёл от этого названия, сказав, что в жизни всегда есть место надежде. Очень ценная ремарка, которая помогает осмыслить концепцию этого гениального сочинения.

из личного архива Филиппа Копачевского /

— Вы — один из участников абонемента Московской филармонии «Звезды XXI века», где звучит часто, к слову сказать, популярная классика. Насколько полезный для вас этот опыт?

— Идея Московской филармонии создать около 10 лет назад программу «Звезды XXI века» — совершенно замечательна. В проект отобрали молодых талантливых артистов и организовали для них выступления по городам России. Для исполнителей, только начинающих свою карьеру, эти гастроли стали путевкой в творческую жизнь.

Я участвую в этом проекте со дня его основания и точно вижу, как с каждым годом, с каждым новым приездом в тот или иной город, публики в залах становится все больше и больше. Люди, читая в афише фамилию знакомого им исполнителя, охотно идут на его концерт. Разве можно найти лучшее доказательство того, что программа, направленная на просветительскую деятельность, отлично работает?!

Опыт участия в «Звездах XXI века» оказался крайне полезен и мне как артисту — время, проведенное на сцене, очень важный момент в профессиональной деятельности любого музыканта. Кроме того, на протяжении всего проекта я знакомился с разными музыкантами моего поколения, многие из которых впоследствии стали моими друзьями в жизни и коллегами на сцене: Павлом Милюковым, Сергеем Догадиным, Александром Раммом. Всех не перечислишь!

— Вы появились на свет в Москве в музыкальной семье. Насколько справедливо мнение о том, что провинциалам труднее пробиваться к успеху в чужом для них городе, у них менее комфортный быт, ведь они оторваны от дома и семьи в отличии от уроженцев столицы?

— Я не считаю, что место рождения музыканта влияет на условия его занятий и развитие карьеры. Попадая в консерваторию, мы все учимся у одних и тех же педагогов, посещаем одни и те же лекции. Становление музыканта в первую очередь зависит от его характера и степени трудолюбия. А если вы думаете, что у меня была возможность много заниматься на инструменте дома, исходя из того, что я москвич, то вы ошибаетесь.

Я жил в типовом многоквартирном доме с ужасной шумоизоляцией и в окружении соседей. Моя игра на фортепиано по несколько часов в день неизбежно приводила к конфликтам. Поэтому я тоже по утрам отправлялся сначала в ЦМШ (Центральная музыкальная школа при Московской консерватории. — Прим. ФАН), потом и в Московскую консерваторию, стоял в очереди в диспетчерскую за свободным классом, чтобы позаниматься на рояле. Кстати, в учебной аудитории из-за лимита времени нужно было уступить место однокашникам. Я был более собранным, сконцентрированным в процессе работы над программой.

из личного архива Филиппа Копачевского /

— Вы начали заниматься на фортепиано лишь в 7 лет. Почему так поздно?

— Я не считаю, что в 7 лет поздно начинать занятия на фортепиано, хотя современная практика нас приучила к тому, что детей в 3-4 года сажают за инструмент. К слову сказать, тенденция нагружать малышей в этом возрасте серьезными занятиями в самых разных сферах явно прослеживается: родители отдают своих чад в ясли и сады, где изучают иностранные языки, водят в различные кружки и секции, руководствуясь принципом: чем больше, тем лучше». Сформировался такой общественной запрос, мода, если хотите, но не все дети вписываются в эту систему координат, есть и исключения.

Когда мои четырехлетние сверстники уже вовсю играли на фортепиано, я жил с родителями в Бразилии, где мой отец — флейтист — работал по контракту в квинтете, а также преподавал. Через 2 года я вернулся в Москву, так как нужно было поступать в школу, и бабушка, неожиданно для родителей, отвела меня в ЦМШ, куда я поступил по классу флейты. Фортепиано же я начал заниматься только в школе, и с 8 лет перешел на специальное фортепиано.

Я считаю очень правильным решение моих родителей не форсировать события в плане начала моих занятий на инструменте. Не все наработки, привитые в очень раннем возрасте, остаются с вами навсегда... они имеют способность забываться. Например, в Бразилии я научился плавать и у меня хорошо это получалось. Но когда 6 лет спустя, уже в Москве, я пошел в бассейн, то выяснилось, что этот навык забылся и нужно начинать все с начала.

По большому счету осознанное понимание того, чем ты хочешь заниматься, приходит плюс минус к 12-13 годам, и не случайно, что в той же системе образования 4 класс является переходным в части выбора профиля обучения. Ровно так и получилось у меня — в этом возрасте я окончательно решил, что свяжу свою жизнь с музыкой и фортепианным искусством.

— Недавно вы сменили имидж и расстались с длинными волосами. За много лет вы приучили зрителей к определённому типажу...Это связано с какой-то внутренней перестройкой?

— Вообще они уже почти обратно отросли (смеется). Мне действительно захотелось поменять имидж: бывает так, что немного устаешь от одинакового образа. Что касается типажа, то я не люблю, когда на артиста навешивают какие-либо клише. Мне, конечно же, приятно, что слушателям нравится, как я, например, играю Шопена, но для фортепиано написано много прекрасной музыки и я всегда стремлюсь к расширению репертуара.

Так сложилось, что больше всего произведений для фортепиано написали именно Шопен, а также Рахманинов, — их музыка звучит со сцены очень часто. Поэтому публика часто разделяет пианистов на два «лагеря» — одних отправляет к Шопену, других — к Рахманинову. Я же стремлюсь быть универсальным пианистом в плане репертуара.

из личного архива Филиппа Копачевского /

— Как формируется ваш репертуар?

— Современная концертная деятельность более насыщенная, чем, например, сто лет назад, ведь мы — человечество — шагнули вперед и стали быстрее передвигаться по миру. Гастрольный график очень плотный — сел в самолет и ты оказываешься через несколько часов на другом континенте, новые программы нужно учить быстро, важно быть мобильным и уметь быстро учить новое и повторять старое. Если раньше концерты планировались сильно заранее, за год или два, то в пандемийное время, когда долгосрочное планирование невозможно, на первый план выходят «срочные» концерты, к которым нужно быть готовым. Но программа сольного выступления — это личное высказывание музыканта. Я, как правило, готовлю одну-две новые сольные программы в год.

— В этом году какие новые сочинения вы готовите для выступлений в формате клавирабендов?

— В следующем сезоне запланировано несколько моих сольных концертов с разной программой: из произведений Шопена в Московской филармонии, программа из вальсов разных эпох в Филармонии-2. А вот программа моего сольного концерта в Большом зале Московской консерватории пусть будет сюрпризом.

— Концертная деятельность на сегодняшний день — ваша доминанта. На какие-то «факультативные» вещи отвлекаетесь — книги, кино, театр, музеи и так далее?

— При нормальном гастрольном графике, к сожалению, очень трудно находить время для чего-то стороннего, не связанного непосредственно с твоей профессией. Но в период пандемии я решил попробовать рисовать, хотя навыков рисования у меня не было. Жена подарила мне масляные краски, профессиональные кисти и я написал несколько картин. Правда, в процессе работы я понял, насколько огромен и сложен мир живописи изнутри.

— В каком жанре работы?

— Я нарисовал самое простое — пейзажи, и понял, что самое сложное для меня — это человеческое лицо. В свое время Роберт Фальк говорил Святославу Рихтеру, что самое сложное в живописи — это нарисовать круг, а если одновременно с двумя руками — то легче (смеется).

из личного архива Филиппа Копачевского /

Досье

Филипп Копачевский родился в 1990 году в Москве. Окончил Центральную музыкальную школу, Московскую консерваторию и аспирантуру (класс профессора Сергея Доренского). Лауреат восьми международных конкурсов, в том числе Х Конкурса пианистов имени Шуберта (Германия) и Конкурса пианистов в Энсхеде (Нидерланды). Выступает с ведущими российскими и зарубежными оркестрами. Сотрудничал с известными дирижерами, среди которых Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Михаил Плетнев, Юрий Башмет. Участник проекта «Звезды XXI века» Московской филармонии, один из наиболее востребованных ее солистов.